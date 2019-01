Annuncio

L'Oroscopo del giorno 11 gennaio 2019 ha già messo la "marcia veloce" in vista del prossimo venerdì. In primo piano, come sempre, c'è la classifica stelline con le previsioni sull'amore e sul lavoro [VIDEO]: vogliosi di dare un valore, positivo o negativo che sia, a questo fine settimana lavorativo? Bene, senza indugiare oltre iniziamo pure a dare qualche notizia in merito ai sei segni analizzati in questo contesto. Come da titolo, la giornata in oggetto si preanuncia in ottimo aspetto per coloro aventi nel proprio Tema Natale lo Scorpione, il Sagittario e l'Acquario.

Gli appartenenti al predetto trio sono stati classificati in egual misura con le cinque stelline della fortuna, quindi al vertice della scaletta di oggi. Di contro, le previsioni di venerdì 11 gennaio non vedono troppo favorevole il periodo per i nativi della Bilancia: purtroppo, gli amici appartenenti a questo segno di Aria sono stati valutati con le tre stelle relative al "sottotono": pronti a scoprire come sono stati valutati gli altri segni nella classifica quotidiana? Togliamo il velo dalle stelline poste a seguire e, subito dopo, iniziamo a dare conto di come sarà la giornata per tutti quelli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Classifica stelline 11 gennaio 2019

Le stelle relative al prossimo venerdì sono già state assegnate: curiosi di sapere quante di queste sono state attribuite al vostro segno? Bene, allora andiamo a mettere in evidenza l'intera scala dei valori espressa nella nuova classifica stelline del giorno 11 gennaio 2019. Abbiamo già svelato in apertura i simboli migliori ed i peggiori, adesso non rimane altro da fare se non chiarire definitivamente l'intera scaletta. Ecco a seguire il resoconto finale:

★★★★★: Scorpione, Sagittario, Acquario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Bilancia.

Oroscopo amore e lavoro, le previsioni

Bilancia - Il prossimo venerdì si preannuncia abbastanza movimentato (negativamente parlando) in quanto il periodo è stato valutato con le tre stelle relative ai periodi "sottotono".

Iniziamo col dire che per tanti di voi "bilancini", soprattutto in amore, non si prevede troppa fortuna. Diciamo che la Dea bendata (leggasi effemeridi quotidiane) ha deciso di girare al largo dal vostro segno. Pertanto, le stelle non prevedono molti progressi in quei rapporti di coppia che attualmente stanno tentando un riavvicinamento. Il consiglio è quello di pazientare ancora per un po', presto le stelle cambieranno umore nei vostri riguardi. Single, con la testa agitata e la mente confusa non sarà facile capire quale direzione prendere, sappiatelo. Quindi, diciamo che occorrerà fare una piccola pausa: le previsioni del giorno, senza meno consigliano di riflettere a fondo sulle prossime scelte da fare. Nel lavoro intanto, il nervosismo vi renderà troppo diretti e incisivi facendovi risultare leggermente arroganti: cercate di ascoltare prima di (s)parlare.

Scorpione - Si presume possa essere un'ottima giornata quella in arrivo. Quindi nessun problema da mettere in conto per questo vostro venerdì di fine settimana.

Logicamente, non cullatevi su questo ma fate in modo di evitare possibili questioni a rischio: ok, avete le stelle a favore, comunque un po' di sana concentrazione fa sempre bene! In amore, saprete rinnovare il vostro rapporto di coppia, complici un'appassionata tenerezza e un dialogo aperto e sereno: ottimo così. Single, potreste avere intensi scambi comunicativi con una persona molto interessata: convinti? Se possibile, volendo, date fondo alla voglia d'amore iniziando qualcosa di serio e possibilmente di duraturo. Nel lavoro, le stelle dicono che sarà tempo di pensare al futuro. Programmate attentamente ogni nuova idea e impostando chiaramente gli affari che state portando avanti.

Sagittario - In arrivo un venerdì 11 gennaio davvero degno di nota e poi per certi versi anche abbastanza speciale. Diciamo che la giornata di fine settimana sarà perfetta soprattutto nelle questioni sentimentali. In amore pertanto, la giornata ma specialmente la serata, vi lascerà senza fiato emozionandovi tantissimo. Può una ventata di passionalità riportare in equilibrio una vita di coppia in crisi? Noi siamo positivi, dunque diciamo di sì... Single, sprizzerete energia da tutti i pori e sarà questo il momento migliore per agire. Iniziate pure a recuperare il tempo perso: guardatevi attorno, impossibile non trovare chi possa farvi felici! Nel lavoro intanto, procederà tutto abbastanza nel verso giusto. Qualche gratificazione economica potrebbe arrivare molto presto: sorridete dai...

Capricorno - Giornata non esaltante questa in arrivo [VIDEO], anche se non è stata classificata come negativa, intendiamoci. Infatti il periodo, valutato nelle predizioni di venerdì con le quattro stelle della normalità, potrebbe portare qualcosa di positivo soprattutto nella parte centrale fino a inizio sera. In amore, la giornata sarà piena di impegni questo sì, ma è pur vero che le stelle vi renderanno vogliosi e ben disposti a collaborare con partner, amici e familiari: energia e buona volontà non mancheranno permettendovi di dedicare tempo e attenzioni dove sarà richiesto. In coppia ascoltate il consiglio della persona che avete a fianco, pensateci su e poi date risposta (positiva ovviamente!). Single, se avete voglia di innamorarvi di nuovo, questo sicuramente sarà un buon momento. Vogliosi di dare una svolta sentimentale alla vostra vita? Allora, datevi una mossa e iniziate qualcosa di concreto con chi vi piace! Nel lavoro, sarete contenti e soddisfatti: una vostra idea sarà sicuramente ben accetta dal vostro capo e, se resisterete ancora un poco, i risultati non tarderanno ad arrivare.

Acquario - Gli astri annunciano a voi dell'Acquario una giornata senz'altro ottima. Avrete il favore delle stelle già a partire dall'inizio della mattinata, fino a sera inoltrata. In campo sentimentale, il romanticismo sarà protagonista del periodo regalando ottime occasioni per migliorare o risolvere situazioni in bilico. Sarà soprattutto il vostro partner a dare maggiori soddisfazioni: felice delle vostre tenerezze vi invoglierà senz'altro ad organizzare una bella cenetta, magari al lume di candela, solamente per voi due (dopo-cena al peperoncino assicurato!). Single, con l'aiuto delle stelle sarete pronti sicuramente a far risplendere maggiormente il vostro fascino. Ogni incontro potrebbe essere potenzialmente sfruttato e reso promettente ai fini sentimentali: basta solo volerlo, ok? Il lavoro invece, procederà in modo ottimale, oppure nella peggiore delle ipotesi evolverà come al solito. In molti porterete a termine progetti importanti e, se fortunati, verrete senz'altro gratificati.

Pesci - Questo fine settimana per tutti coloro appartenenti al simbolo di Acqua sotto analisi non sarà al top. Diciamo che questo venerdì partirà bene, poi però andrà incontro ad un sensibile calo nel pre-serale. Secondo l'oroscopo del giorno 11 gennaio, riguardo l'amore, in questa giornata dovrete ricorrere ad un piccolo stratagemma, se non altro per ottenere i favori del partner. Visto che la dolce metà sarà in vena di romanticherie, fatevi belli, tiratevi a lucido e siate provocanti: troverete tanto eros e passione a ringalluzzire il rapporto. Se single invece, cercate di vedere chiaro tra gli impulsi contrapposti che, probabilmente, potrebbero sconquassarvi il cuore. Date ascolto ai sentimenti nel guardarvi attorno, soprattutto perché ci saranno tante belle persone che non aspettano altro che un vostro sorriso: fate le vostre scelte subito! Nel lavoro per chiudere, interessanti proposte potrebbero rendere entusiasmante la giornata. Forse potrebbe essere arrivato il momento di voltare pagina: pronti a farvi valere nel vostro operato?