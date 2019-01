Annuncio

Amore e oroscopo [VIDEO] sono un binomio vincente: l'anno nuovo porta con sé grandi speranze di cambiamenti, c'è tanta curiosità per conoscere l'influenza degli Astri sui vari segni zodiacali e uno dei temi più sentiti è naturalmente quello sentimentale. L'amore è infatti il vero motore del mondo e quindi chi sogna di essere felice lo pone al centro dei propri interessi e cerca nell'Oroscopo (dal greco horoscopos: che osserva gli astri) alcune risposte.

Per l'amore nel 2019 sono fortunati Leone, Pesci, Acquario

La ruota dello Zodiaco è divisa in dodici segni.

Per il tema dell'amore l'anno nuovo vede favorevoli premesse per uno dei segni che deve aspettarsi dodici mesi estremamente positivi e cioè il Leone [VIDEO]. I nati sotto questo segno sono degli ottimi affabulatori e hanno in dote una personalità istrionica che non lascia indifferenti.

Fare conquiste amorose è per loro facile e quest'anno ancor più, al punto che potrebbe essere arrivato il momento buono per sposarsi, soprattutto nei secondi sei mesi del 2019. Pesci e Acquario sono al contrario superfavoriti nei primi 90 giorni anche grazie a una rinnovata energia e buona salute generale.

Cattive aspettative per Capricorno, Scorpione e Cancro

Per questi segni il 2019 sarà un anno decisamente da dimenticare per le relazioni sentimentali: anche a causa di un carattere per molti aspetti spigoloso Cancro, Scorpione, Capricorno non raccoglieranno i frutti sperati, soprattutto se non sapranno modificare certi loro atteggiamenti vagamente altezzosi che finiscono sempre per danneggiarli. Purtroppo basta poco per aprire delle crepe pericolose e mandare in crisi le coppie, visto che negli ultimi anni la crisi economica ha aggravato la situazione per cui è necessario acquistare maggiore flessibilità mentale per rendere gratificante la vita del partner.

Per i cancerini sarà comunque un anno nero: molte persone di questo segno si separeranno legalmente.

Gli altri segni: più complesso il loro oroscopo nel 2019

Eterogenea appare invece la situazione dei rimanenti sei segni dello Zodiaco in fatto di amori nei prossimi mesi, con una fitta serie di relazioni per Ariete, Toro e Sagittario che avranno esiti imprevedibili. Tuttavia invece per Bilancia, Vergine e Gemelli le possibilità di successo variano in modo marcato a secondo del periodo dell'anno: se l'estate è tradizionalmente periodo che predispone agli incontri stavolta la regola sarà disattesa e secondo l'oroscopo saranno proprio le persone nate sotto questi tre segni a farne le spese. Infatti il loro 2019, sotto l'aspetto sentimentale, potrebbe essere uno dei peggiori: si consiglia per questi motivi di curare di più il proprio look.