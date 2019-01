Annuncio

Le festività natalizie sono oramai archiviate per cui è già tempo di pensare al Carnevale a cui seguirà il cambio di ora, da solare a legale, e la santa Pasqua. Ecco le date precise del 2019 in cui avverranno tali eventi nonché il loro significato.

Carnevale e Pasqua 2019: date e origine festività

Manca ancora molto tempo [VIDEO] al Carnevale 2019 che quest'anno cadrà il 5 di marzo, e non a febbraio come spesso accade. Ricordiamo che la data di questa festività varia ogni anno in quanto dipende dalla data della Pasqua che viene sempre fissata la domenica dopo la prima luna piena dopo l'equinozio di primavera, che cade in data 21 marzo.

Quest'ultima data è quella convenzionale per la Chiesa in quanto l'equinozio astronomico avviene tra il 19 ed il 21 marzo. Fatta questa premessa, la Pasqua in questo 2019 si festeggerà il 21 aprile, mentre il 22 aprile sarà il Lunedì dell'Angelo.

La santa Pasqua è la solennità cristiana durante la quale si celebra il Cristo risorto dalla Croce. Dal punto di vista teologico racchiude il mistero cristiano con la passione. Si ricorda la morte del Signore, sacrificatosi per l'uomo, liberandolo dal peccato originale. Con la resurrezione, invece, secondo la religione cattolica, Gesù ha mostrato all'uomo quale sarà il suo destino, ovvero la resurrezione dopo la morte. Un giorno molto importante, quindi, che quest'anno si celebrerà nel mese di aprile.

Cambio ora 2019: da solare a legale

Il cambio ora nel 2019 ci sarà il 31 marzo 2019, nella notte tra sabato e domenica ed esattamente alle ore 2. Questo orario è stato scelto per non creare problemi lavorativi o ferroviari. Le lancette degli orologi per il cambio di ora da solare a legale dovranno essere spostate 1 ora avanti in modo tale da sfruttare appieno la luce del sole e risparmiare così energia.

Si ricorda che, proprio grazie al cambio di ora, c'è stata una riduzione della spesa elettrica. La società Terna, infatti, lo scorso anno ha comunicato che il risparmio dal 2004 è stato di oltre 1,4 miliardi di euro e di più di 8,5 milioni di kWh di elettricità. Con il cambio di ora [VIDEO] si avranno piccoli disturbi come insonnia e irrequietezza. Sintomi che dureranno poco in quanto l'organismo si abituerà quanto prima. Dopo aver salutato il Natale 2018, non ci resta che attendere l'arrivo del giorno Carnevale e delle feste pasquali per poter festeggiare e passare del tempo insieme alle persone a cui si vuole bene.