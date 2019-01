Annuncio

L'Oroscopo settimanale dal 14 al 20 gennaio 2019 è pronto a dare consigli utili in merito ai prossimi sette giorni in calendario. Curiosi di conoscere il probabile andamento riservato dagli astri per il vostro segno? Certo che sì, dunque, attenzione puntata tutta verso i prossimi sette giorni, come sempre messi sul piatto della positività/negatività dall'Astrologia applicata alla terza settimana dell'attuale mese. Iniziamo subito a dare qualche piccola info in merito alle pagelle in generale: decisamente molto positivo il periodo sotto analisi soprattutto per i nati nel segno del Toro (voto 10), in ottima compagnia alla testa della scaletta, affiancati da Gemelli (voto 9) e dal Cancro (voto 8).

Pessimo frangente invece per coloro nativi sotto stress da situazioni astrali poco positive nel periodo sotto analisi. Invece, sempre riguardo la sestina quest'oggi in oggetto, le previsioni da lunedì 14 a domenica 20 vedono ai minimi storici le quotazioni relative a coloro appartenenti a Vergine (voto 6): gli amici nativi nel predetto simbolo di Terra avranno a che fare con astri decisamente poco amichevoli il prossimo giovedì ma soprattutto venerdì 18 gennaio.

Luna nei segni: transiti della settimana

Come da prassi, prima di partire con le previsioni dell'oroscopo settimanale [VIDEO], cercheremo di dare una breve quanto esaustiva anticipazione sulle prossime tappe messe in conto dalla Luna. L'Astro della Terra conterà complessivamente solo tre fermate, ovviamente in altrettanti segni: la prima interesserà la Luna in Toro, presente nel segno di Terra già da questo lunedì 14 gennaio alle ore 19:31. In seguito, la conturbante "musa dei poeti" farà una nuova fermata, prevista giovedì 17 gennaio alle ore 20:00, formando la meravigliosa figura astrologica coincidente con la Luna in Gemelli. Il periodo si concluderà, infine, con il passaggio della Luna in Cancro previsto per sabato 19 gennaio. Prima di iniziare a decantare le nuove previsioni zodiacali con i voti e le stelline segno per segno, d'obbligo svelare un transito eccellente anche se non interessante la Luna: il passaggio del Sole in Acquario domenica 20 gennaio alle ore 09:00 del mattino.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 6. Periodo valutato attorno alla media per voi, carissimi amici dell'Ariete. In prospettiva, senz'altro sarà un periodo abbastanza positivo, comunque capace di restituire discrete soddisfazioni se preso con la giusta dose di ottimismo. Le migliori giornate da sfruttare, alcune di queste davvero molto interessanti, saranno due: quella di mercoledì 16 e di venerdì 18, previste entrambe con il massimo della positività. Scopriamo insieme il resto delle giornate in calendario, valutate ovviamente con le stelline quotidiane:

★★★★★ mercoledì 16, venerdì 18;

★★★★ martedì 15, giovedì 17, sabato 19;

★★★ lunedì 14 gennaio;

★★ domenica 20 gennaio 2019.

Toro: voto 10. Settimana favolosa messa in preventivo a voi del Toro! In ingresso nel segno proprio ad inizio periodo una conturbante Luna d'amore, ovviamente portatrice della meritatissima al "top del giorno". Dite la verità, aspettavate da tanto tempo questo momento, non è così? Bene, allora gustate pure a fondo la nuova scaletta prendendo nota delle giornate ad alto tasso di positività! Ecco a seguire come sono state inserite le stelline giornaliere di vostra competenza:

Top del giorno lunedì 14 gennaio 2019;

lunedì 14 gennaio 2019; ★★★★★ martedì 15, giovedì 17, sabato 19;

★★★★ mercoledì 16, venerdì 18, domenica 20.

Gemelli: voto 9.

La prossima settimana si prevede sicuramente ottima su molti comparti. Alla grande l'amore, merito dell'arrivo della Luna nel segno questo giovedì 17 gennaio. A seguire, altre tre meravigliose giornate, tutte da svelare nella scaletta posta a seguire. Allora, ansiosi di sapere qual è la situazione in merito ai prossimi sette giorni e le stelle attribuite al periodo? Vediamo subito come si preannuncia la vostra scaletta settimanale:

Top del giorno giovedì 17 gennaio;

giovedì 17 gennaio; ★★★★★ mercoledì 16, venerdì 18, domenica 20;

★★★★ lunedì 14, sabato 19;

★★★ martedì 15 gennaio 2019.

Cancro: voto 8. L'oroscopo della settimana sicuramente è molto promettente per voi del Cancro. In particolare, a dare conforto specialmente sul lato affettivo, l'ingresso nel settore della Luna, ovviamente portatrice di buoni e duraturi sentimenti. Altresì, seppur in misura minore, anche nelle attività quotidiane. A trionfare su tutti, la giornata di sabato 19 gennaio, valutata al "top" grazie all'ingresso della Luna. Molto promettenti le stelline giornaliere relative al periodo restante, ovviamente escludendo le sole giornate del 16 e del 15 del mese. A seguire, la scaletta completa con la valutazione dei giorni restanti:

Top del giorno sabato 19 gennaio;

sabato 19 gennaio; ★★★★★ lunedì 14, giovedì 17, domenica 20;

★★★★ venerdì 18 gennaio;

★★★ mercoledì 16 gennaio;

★★ martedì 15 gennaio 2019.

Leone: voto 7. In arrivo per voi, meravigliosi amici del Leone, sette giornate espresse nella media con il voto dell'ottima sufficienza. A destare qualche perplessità, la parte finale del periodo, con un venerdì 18 ed un ancor più problematico sabato 19 entrambi da annotare in agenda come altamente a rischio. Appoggiatevi con fiducia alle sole giornate di lunedì 14 e martedì 15, certamente non deluderanno eventuali vostre aspettative. Andiamo pure ad approfondire il discorso analizzando le singole giornate:

Top del giorno mercoledì 16 gennaio;

mercoledì 16 gennaio; ★★★★★ lunedì 14, martedì 15;

★★★★ giovedì 17, domenica 20;

★★★ venerdì 18 gennaio 2019;

★★ sabato 19 gennaio.

Vergine: voto 6. Sufficiente di media il periodo per tanti di voi nativi in Vergine, nel frangente valutato con il voto sei della sufficienza (risicata purtroppo!). L'oroscopo della settimana 14-20 gennaio invita perciò a sfruttare al meglio martedì 15 e sabato 19 con un occhio di attenzione verso giovedì 17 e, soprattutto, nei riguardi di venerdì 18. Allora, ansiosi di metter becco nel responso espresso dalle stelline giornaliere? Bene, allora iniziamo pure a chiarire quali e quante sono le stelle messe a disposizione dall'Astrologia alle giornate in arrivo:

★★★★★ martedì 15, sabato 19 gennaio;

★★★★ lunedì 14, mercoledì 16, domenica 20;

★★★ giovedì 17 gennaio;

★★ venerdì 18 gennaio 2019.

