L'Oroscopo di domani 7 gennaio 2019 annuncia l'arrivo di Venere nel segno del Sagittario e di contorno l'ingresso della Luna in Acquario. Allora, pronti a scoprire come saranno le stelle ad inizio settimana? [VIDEO] Sotto controllo da parte dell'Astrologia quest'oggi i soli simboli appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. Per coloro poco ferrati in materia diciamo che ad essere interessati dalle previsioni saranno Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. In questo caso a gongolare, meritatamente al top con cinque stelle, Ariete e Gemelli ambedue agevolati dal trigono astrale Venere-Marte.

Invece, a fare da fanalino di coda in fondo alla classifica il solo Toro. Purtroppo, agli amici nativi nel predetto segno di Terra le previsioni zodiacali del 7 gennaio annunciano un periodo all'insegna del poco piacevole "sottotono": cosa fare allora? Scopriamo insieme la situazione segno per segno subito dopo aver dato voce alla nuova classifica con le stelle quotidiane.

Classifica stelline 7 gennaio 2019

Il nuovo lunedì interessante la parte iniziale di questa settimana è alle porte. Dunque, è senz'altro lecito domandarsi cosa porterà di interessante ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto: a rispondere come al solito è la nostra classifica stelline, quest'oggi ovviamente impostata sul giorno 7 di gennaio. In primo piano i già citati Ariete e Gemelli, quindi adesso non rimane altro che andare a svelare l'intera scaletta con le stelline quotidiane. Ecco il resoconto del giorno:

★★★★★: Ariete, Gemelli;

★★★★: Cancro, Leone, Vergine;

★★★: Toro.

Oroscopo, la giornata su amore e lavoro

Ariete - In arrivo un giorno speciale, a tutto tondo con la parte iniziale della prossima settimana. Certamente, la vostra mente sarà lucida, facile prevedere una giornata vivace e molto piacevole.

Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, cercate di rinsaldare il rapporto di coppia con piccole attenzioni, molte affettuosità e tanta passione a sfondo puramente erotico: non pianificate e non fate programmi, lasciate che il desiderio ispiri gesti e parole, il resto verrà da sé. Single, sarete circondati da tanto affetto, tutti vorranno corteggiarvi, dovete solamente decidere verso quale direzione dirigervi: in questo caso, basterà seguire il cuore. Nel lavoro, avrete la giusta intraprendenza per trattare affari, osare investimenti, trovare nuove forme di guadagno. Ne uscirà rafforzata la vostra posizione con ottime soddisfazioni.

Toro - Una giornata lenta, a tratti abbastanza macchinosa, valutata dalle stelle con il poco piacevole segno relativo al "sottotono". In campo sentimentale, il partner sarà la persona che più risentirà del vostro umore ballerino e questo rovinerà un bel po' il vostro rapporto. Il ritorno di una vecchia fiamma, per qualcuno, potrebbe significare l'inizio di una nuova "Guerra dei Cent'anni": scontri e minacciose vendette potrebbero portare all'esasperazione animi e rapporti.

Single, anche per voi l'amore avrà un profilo decisamente basso, dunque non sarà una buona giornata: evitate, se potete, di fare eventuali scelte a carattere sentimentale. Nel lavoro invece, da registrare probabili momenti di stanchezza o di confusione, causati da astri contrastanti. Pianificate in anticipo eventuali impegni.

Gemelli - Questa parte della settimana per voi Gemelli si preannuncia stabile e del tutto positiva: il merito? Ovvio, Venere in Sagittario, nel contempo in ottimo trigono con Marte: come dire, affetti e attività quotidiane messe al sicuro in una botte di ferro! In amore quindi, per molti si prevedono momenti da mille emozioni. E’ il momento delle gratificazioni palpitanti specialmente per coloro in coppia stabile. Single, ci sarà chi busserà alla porta del cuore per chiedervi un po' della vostra attenzione e, questa volta, forse sarete pronti ad aprire il lucchetto della felicità. Nel lavoro intanto, le vecchie abitudini, ormai passate di moda, andranno cancellate. Chiedete, e riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore: via tutte le incertezze.

Cancro - In arrivo un lunedì 7 gennaio in linea con la media positività. Di certo, quasi tutta la giornata di fine settimana richiederà una certa attenzione da parte vostra, soprattutto in campo sentimentale. Le previsioni di oggi consigliano in amore maggior presenza e tanta pazienza: la dissonanza Mercurio-Marte, per voi speculare negativa al 65% vi obbligherà a dare maggiore importanza alla sfera affettiva. Una maggiore attenzione soprattutto al partner e alle sue esigenze renderà meno spigoloso il rapporto di coppia. Single, qualche spasimante busserà alla porta del vostro cuore molto presto. Occhio dunque, starà a voi come sempre decidere se aprirla o tenerla chiusa a catenaccio. Nel lavoro, qualunque sia la vostra attività professionale, non permettete alle difficoltà di mettervi all'angolo, ma reagite.

Leone - Giornata d'inizio settimana valutata sulla media sufficienza con picchi anche tendenti al buono. Gli astri vedono come buona la parte centrale, un po' meno all'inizio e alla fine. In amore intanto, questa giornata potrebbe essere "abbordabile", diciamo pure non male per voi del Leone. Ci sarà, forse, una persona pronta a viziarvi facendovi trascorrere delle ore belle e spensierate; naturalmente, speriamo possa essere la vostra dolce metà! Single, molti di voi allargheranno la cerchia delle amicizie, dalle quali potrebbero nascere nuove storie: è tempo di agire, di vincere i timori e puntare a risultati concreti. Nel lavoro, acquisirete sicurezza prestando più attenzione e concentrazione alle mansioni quotidiane: avanti tutta, con serietà e professionalità.

Vergine - Lunedì la giornata sarà quasi pienamente buona, anche se in certi frangenti qualcuno potrebbe stuzzicare la vostra pazienza. L'oroscopo di domani 7 gennaio consiglia soprattutto in amore una certa attenzione alle piccole cose: se saprete ben sfruttarlo sarà un buon periodo questo, pronto a farsi progressivamente sempre più piacevole e coinvolgente. In coppia, stop all'essere egoisti: state il più possibile attenti ai desideri del partner anziché ai vostri. Single, le stelle prevedono incontri interessanti, ma non per tutti. Dovrete solo valutare se saranno o no alla vostra altezza: come dice un famoso proverbio, "chi si accontenta, gode". Nel lavoro, per concludere, complice (forse) il forte freddo di questi giorni o per i troppi impegni, molti di voi si sentiranno stanchi e fiacchi.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci [VIDEO].