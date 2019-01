Advertisement

Sarà davvero una giornata all'insegna del lavoro, quella del 7 gennaio [VIDEO]. Molti ritornano a lavoro, a scuola o comunque alle proprie mansioni quotidiane, ma non mancano di certo le occasioni di intensa carica erotica per l'Ariete e il Sagittario, ed energia da vendere per l'Acquario ed il Capricorno.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarà un lunedì colmo di erotica sensualità per voi amici dell'Ariete grazie a Venere che vi renderà irresistibili agli occhi e ai sensi del partner.

In mattinata però potreste fare dei conti con dei colleghi che non si dimostreranno affatto collaborativi [VIDEO], ma avrete troppa positività per ingaggiare delle liti, soprattutto per questioni lavorative.

In serata avrete la necessità di dare un occhio di riguardo alla salute, leggermente precaria.

Toro: finalmente lunedì vedrete i primi stralci di serenità all'interno della coppia, e di grande collaborazione all'interno della famiglia. Dipenderà da voi se prolungare o meno questo stato di grazia. Stessa cosa vale per l'ambito lavorativo: un clima più disteso favorirà una crescente intesa con i colleghi e più distensione nei confronti degli altri. Tutto ciò favorirà senza dubbio la vostra spiccata energia.

Gemelli: una facilità quasi disarmante del lavoro che vi sarà chiesto di svolgere vi farà vedere il mondo rosa, ma attenzione ad alcuni screzi che potrebbero arrivare proprio dall'interno della cerchia dei colleghi oppure dalla famiglia stessa, solitamente pacifica e poco propensa ai litigi proprio come voi.

Un piccolo calo delle forze in serata non vi farà di certo abbattere.

Cancro: vi immergerete nel lavoro per non pensare a tutte le eventuali svolte che avrebbe potuto avere la vostra vita se le cose fossero andate diversamente. In questo modo per ora avrete messo da parte la vostra natura più erotica per far spazio ad un duro lavoro di riorganizzazione della vostra vita. Un po' di stress derivante dagli ultimi malanni in serata potrebbe presentarsi.

Leone: coglierete una occasione piena di amore e passione che si presenterà nel pomeriggio, e vi sentirete come se foste nuovi. Ciò vi spingerà a dare il massimo anche al lavoro per non farvi mancare proprio nulla per risultare splendenti e privi di difetti. Ma uno sforzo in più potrebbe compromettere una parte del vostro corpo che al momento è messa a dura prova.

Vergine: un po' di insofferenza per l'inizio della settimana vi farà sentire un po' spossati, e questo potrebbe favorire una piccola discesa nei rapporti con gli affetti. Questo però non intaccherà la vostra performance lavorativa, semplicemente perché non lo permetterete.

La posta in gioco, ovvero le finanze, hanno un serio bisogno di subire un rialzo significativo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il buon andamento lavorativo vi assorbirà fin dalle prime ore del mattino, tanto che sarete un po' distaccati con il partner. In serata ciò che più vi premerà sarà riprendere i contatti con gli affetti e gli amici, e per questo attingerete alle vostre già scarse finanze con una audacia poco opportuna. Calmate i nervi che vi stanno leggermente sfuggendo di mano.

Scorpione: per lunedì l'amore non trova assolutamente posto, ma potreste comunque far capire al partner di essere presente anche se gli impegni lavorativi vi metteranno a dura prova. Determinante sarà la vostra forza decisionale che vi farà organizzare al meglio la serata. Nessuno resterà deluso.

Sagittario: un po' di insofferenza al mattino a causa del lavoro verrà sicuramente spazzata via dal vostro atteggiamento trasgressivo che vi farà volare lontano con il partner. Entrerà in scena il relax, ma anche una intensa passione. Non ci sarà nulla che vi distrarrà dal proposito di fare faville all'interno della coppia.

Capricorno: super impegnati fin dalla mattina di lunedì, avrete il mondo del lavoro ai vostri piedi. La vostra spiccata organizzazione vi farà concludere ogni cosa entro la fine della giornata senza che il nervosismo causato dalla stanchezza o dei malesseri abbiano il sopravvento su di voi.

Acquario: carichi come sempre, il lunedì si rivelerà essere impegnativo, ma questo di certo non vi fa assolutamente battere la fiacca. L'energia volante di Mercurio vi spingerà ad essere delle vere e proprie 'bufere', che lasceranno tutti atterriti dalla vostra straordinaria energia. L'amore sarà decisamente più disteso, anche se non mancheranno gli screzi.

Pesci: non avrete la benché minima voglia di fare qualcosa questo lunedì, ma la grinta arriverà soltanto nel pomeriggio, quando il vostro morale non sarà più a terra come nelle ore precedenti e vi ritroverete stranamente rilassati e meno angosciati dagli eventi che vi hanno scosso. Pensate in positivo.