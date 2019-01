Advertisement

Advertisement

Gennaio è un mese di cambiamenti per molti segni zodiacali. Ariete sta affrontando un cambio di rotta, così come anche la Vergine. Scopriamo le previsioni degli astri di venerdì 11 gennaio per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la settimana non è iniziata nel migliore dei modi per i nati sotto il vostro segno zodiacale, ma adesso ci sarà un cambio netto di rotta. Non tutto però si evolverà al meglio: a livello lavorativo non avete ottenuto il successo sperato e in amore avete parecchie difficoltà.

Se avete chiuso da poco una storia, non precipitatevi ad aprirne una nuova. Prendetevi del tempo per voi stessi.

Toro: alcuni di voi sono un pò spossati e stanchi, anche a causa di un malessere stagionale.

Advertisement

Chi non ha una relazione stabile potrebbe ricercare nuove avventure. Se avete invece una bella storia d'amore, potreste essere intenti a fare nuovi progetti.

Gemelli: evitate di alimentare polemiche: se c'è qualcosa che non vi sta bene fate orecchie da mercante. A livello lavorativo potreste non andare d'accordo con alcuni colleghi, ma per il vostro benessere è meglio evitare di dare in escandescenza. In amore potreste recuperare una relazione, la cui passione stava scemando.

Cancro: una giornata un pò frustante quella di venerdì 11 gennaio per alcuni nati sotto il vostro segno. Vi sentiti messi da parte e avete voglia di chiarire alcune situazioni non ancora ben definite. La società per cui lavorate potrebbe essere in difficoltà e tale situazione vi crea parecchia tensione.

Leone: se nell'ultimo periodo avete avuto problemi fisici, adesso state provando a ritrovare la serenità [VIDEO] e riprendere con la vostra vita normale.

Advertisement

C'è chi critica il vostro modo di fare, ma non lasciatevi abbattere. Vi sentite messi da parte dal partner e questo è motivo di grande stress, soprattutto per voi nati sotto il segno del Leone che amate primeggiare.

Vergine: vi sentite un pò spossati e con poche energie. Mentalmente avete molti progetti da voler portare avanti, ma nella realtà non state facendo nulla per concretizzare. Se qualche situazione passata vi fa star ancora male, è arrivato il momento di affrontare le proprie paure, in modo tale da poter mettere definitivamente una pietra sopra a tutto.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: non è un periodo ottimo per le relazioni personali. Non avete molta voglia di dialogare e tenderete ad isolarvi. Chi è single non ha alcuna voglia di iniziare una nuova frequentazione. Alcuni potranno essere in conflitto con la propria famiglia e vivere male questa situazione.

Scorpione: in questi giorni potrebbero arrivare ottime proposte per alcuni di voi. Non prendete decisioni affrettate e valutate bene quale strada intraprendere.

Cercate di uscire fuori dalle situazioni inutili e che si dimostrano essere solo una perdita di tempo. In campo economico dovrete fare dei tagli per arrivare alla fine del mese.

Sagittario: questa giornata sarà molto importante e vi porterà grande vitalità. Chi ha in mente qualsiasi progetto, potrebbe trovare nuove fonti di ispirazione. La salute non al top, ma comunque la voglia di fare è tanta. Qualcuno potrebbe rimanere molto colpito dalla vostra grinta.

Capricorno: siete delle persone molto positive, che guardano al futuro [VIDEO] con ottimismo, ma dovete comunque cercare di mantenere i piedi per terra. Cercate di lasciare indietro il passato: una delusione sentimentale vi ha lasciato una ferita profonda, ma adesso è arrivato il momento di andare avanti.

Acquario: questo venerdì non fate passi avanti a livello economico: ponderate bene le entrate e le uscite per evitare di trovarvi in difficoltà economica in seguito. Il vostro rapporto di coppia non è al massimo, dato che vi mancano diverse dimostrazioni d'affetto.

Pesci: il nuovo anno vi ha reso le idee più chiare e adesso siete più determinati che mai. Prima di dare troppa confidenza a qualcuno, assicuratevi di potervi fidare. Se avete un compito da portare a termine, impegnatevi affinché tutto vada in porto.