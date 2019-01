Annuncio

Annuncio

Il 2019 metterà i nati nel segno dei Gemelli di fronte ad un'obbligatoria analisi dei rapporti con le persone che lo circondano. Due pianeti 'vorranno' questa verifica e cioè lo stabile Nettuno in Pesci ed il munifico Giove nel segno del Sagittario. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa potrebbe accadere.

Come interpretare il 2019

Mentre Giove e Nettuno spingeranno per la revisione emotiva [VIDEO], troviamo Marte che confonderà i nativi sino a fine marzo.

Non tutto il male viene per nuocere, dunque non c'è motivo di disperare: i pianeti delineano la strada ma sta alla persona in questione scegliere il bivio giusto. Il nuovo anno metterà i Gemelli di fronte ad un'analisi approfondita degli ultimi 36 mesi: rapporti amorosi, relazioni amicali, scelte lavorative e contrasti con la famiglia d'origine.

Advertisement

Amore

I Gemelli non amano riflettere molto su ciò che gli accade e dunque, quasi sempre, agiscono d'impulso, non facendo caso alle critiche altrui. Di solito questo atteggiamento risulta favorevole al proprio benessere, ma quest'anno qualche persona vicina tenterà di far cambiare loro atteggiamento. Alcuni di questi 'consigli' indotti andrebbero ascoltati per far virare i nativi verso nuovi lidi. Le coppie, stabili nel 2018, risulteranno improvvisamente sotto la lente d'ingrandimento, mentre per quanto riguarda i single saranno favorite le relazioni frivole e senza impegno.

Lavoro

Il 2019 si presenterà per i nativi avaro di novità, il che non è da vedersi come qualcosa di prettamente negativo. Sarà bene che mantengano le posizioni ottenute lasciando a data da destinarsi eventuali richieste di aumento o di mansioni privilegate.

Advertisement

La collera e l'astio che potrebbero nascere sul posto di lavoro sarà doveroso che i nativi non gli diano troppo peso, ingoiando qualche 'rospo' se necessario, in modo da uscire indenni dal periodo di impasse. Saranno sfavorite le forme di investimento online o fisiche ed anche acquisti di mezzi di trasporto o di immobili. La 'fregatura' è dietro l'angolo dunque evitare sarà decisamente la scelta migliore per le loro tasche. In autunno potrebbero esserci delle opportunità.

I segni affini del 2019: Cancro, Acquario e Pesci.

I segni anti-Gemelli del 2019: Leone, Toro [VIDEO], Capricorno e Sagittario.

Un consiglio: mantenete l'essenziale tagliando via i rami secchi che siano rappresentati da vecchie relazioni stantie e modi di interpretare la propria giornata, installando dentro la vostra vita nuovi modi di essere.