Plutone e Saturno risulteranno sfavorevoli al segno del Cancro nel 2019 donandogli confusione ed amarezza relazionale. Sarà bene che i nativi mantengano la calma ed allegeriscano i loro pensieri in modo da avere una visione più chiara del proprio futuro. Tante le critiche che potrebbero sopraggiungere dal partner e dalla famiglia d'origine. Meglio che non si facciano influenzare andando diritti sulla propria strada, anche se irta di ostacoli.

Amore

Andranno meglio le relazioni sentimentali [VIDEO] per i single rispetto alle coppie consolidate.

I nativi in coppia dovranno entrare in simbiosi col partner per avere più possibilità di superare gli inconvenienti di questo nuovo anno. Se così non fosse la coppia potrebbe subire una rottura definitiva con strascichi che andrebbero ad intaccare la serenità dei figli.

Considerando questo aspetto sarà bene cercare un compromesso di coppia. Da aprile gli influssi planetari diverranno più generosi e le coppie che avranno resistito all'uragano emotivo potranno decidere di mettere in cantiere un nuovo erede.

Tante occasioni di flirt a giugno, agosto e dicembre per i single. Per sfruttarle servirà un po' di audacia ed autostima anche se si riveleranno comunque relazioni di effimera fattura. Bisognerà che i nativi facciano attenzione al ritorno di una 'vecchia fiamma' che inficierà il loro benessere emotivo se stringeranno nuovamente un accordo amoroso.

Lavoro

Obiettivi ed ambizioni professionali dovranno essere attuate da febbraio a giugno 2019, che si riveleranno i mesi più proficui per ricevere qualche gratificazione lavorativa, seppur di poco conto. Si prospetterà una splendida occasione per il periodo del loro compleanno.

Potrebbe risultare nascosta da eventi esterni, dunque sarà bene tenere occhi ben aperti per non farsela sfuggire.

Mansioni a tempo determinato [VIDEO] per i lavoratori dipendenti che potrebbero trovarsi costretti a viaggi brevi di lavoro e nuove conoscenze obbligate per quanto riguarda capi e colleghi.

I più bersagliati dagli Astri saranno i lavoratori autonomi che deficiteranno di grinta e creatività andando ad inficiare negativamente l'evoluzione carrieristica, rallentandone i progressi. Per evitare questo sarà bene mantenere le posizioni ottenute puntando sulla fidelizzazione della clientela già acquisita.

Segni affini del 2019: Acquario e Sagittario.

Segni anti-Cancro del 2019: Pesci e Toro.