Alleanza Assicurazioni, la nota compagnia assicurativa, appartenente al gruppo Generali Associazioni, ha siglato un accordo con i sindacati con il quale è stato garantito il rinnovo del contratto collettivo nazionale Alleanza Assicurazioni.

La compagnia Alleanza possiede in Italia 400 agenzie, nonché 1200 punti vendita per un totale di circa 15.000 lavoratori: l'intesa siglata prevede un piano di reclutamento con il quale saranno assunte altre 900 nuove unità e secondo le dichiarazioni rilasciate dall'amministratore delegato di Alleanza Assicurazioni, Davide Passero, 300 di queste nuove assunzioni dovranno avvenire già nel corso del 2019.

Le figure professionali ricercate

Alleanza Assicurazioni è una compagnia che propone una vasta gamma di prodotti vita e previdenziali, finalizzati alla protezione, al risparmio e agli investimenti.

Ecco perché le nuove assunzioni riguarderanno principalmente consulenti assicurativi, i quali verranno selezionati considerando anzitutto il merito e il talento degli stessi. Ingenti investimenti, inoltre, saranno utilizzati per rafforzare la parte relativa alla formazione delle nuove risorse e alla loro qualificazione dal punto di vista professionale.

Inoltre, al fine di rafforzare anche la posizione dei lavoratori autonomi, l'intesa prevede anche strumenti di rafforzamento dei consulenti assicurativi indipendenti, ai quali saranno riconosciute numerose tutele di carattere economico, sanitario, normativo e previdenziale.

Sarà tenuto in grande considerazione anche il tema delle pari opportunità, attraverso interventi volti alla tutela del lavoro femminile, in considerazione del fatto che la metà circa del personale di Alleanza Assicurazioni è rappresentato da dipendenti donne.

Modalità di candidatura

Come già precedentemente anticipato, 300 delle 900 assunzioni annunciate dovranno avvenire già nel corso del 2019.

Per sapere con esattezza quando si apriranno ufficialmente le selezioni, si consiglia ai soggetti interessati di tenere sotto controllo il sito di Alleanza Assicurazioni, nella sezione "lavora con noi", sulla quale saranno pubblicate di volta in volta tutte le posizioni aperte, nonché i requisiti necessari per poter concorrere all'assegnazione di ciascuna di esse.

SI ricorda, inoltre, che nel frattempo, è comunque possibile registrarsi sul sito della compagnia e di inserire il proprio curriculum in vista delle prossime assunzioni.