Il concorso ordinario per la Scuola dell’infanzia e primaria sarà bandito entro l'anno 2019: a comunicarlo è stato proprio il ministro dell'Istruzione Bussetti, in una recente intervista al quotidiano campano Il Mattino. Sembrerebbe dunque che ci sia la volontà di far scorrere parallelamente i concorsi straordinario e ordinario. Potranno partecipare al concorso ordinario i diplomati magistrali e i diplomati a indirizzo linguistico, nonché i laureati in Scienze della Formazione Primaria o, ancora, i candidati con analogo titolo equipollente conseguito all'estero e riconosciuto dal Miur. Tale concorso prevede anche dei posti destinati agli aspiranti docenti di sostegno, i quali per poter accedervi dovranno essere in possesso della specializzazione. A differenza del concorso straordinario, in quello ordinario non è necessario il servizio. Il concorso ordinario prevederà un'eventuale prova preselettiva (questo dipenderà dal numero di domande presentate), una prova scritta ed una orale.

Prove e valutazione titoli

Il concorso ordinario per infanzia e primaria si baserà sulla valutazione di titoli. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli valutabili (secondo la tabella A allegata al decreto ministeriale ) è pari a 20 punti. Il punteggio massimo conseguibile al concorso è pari a 100: per le prove il punteggio massimo attribuibile è di 80 punti, ovvero 40 per la prova scritta e 40 per quella orale (va precisato che il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre a costituire il punteggio utile ai fini della graduatoria finale). Intanto, entro il mese di luglio 2019 dovrebbe terminare il concorso straordinario per la scuola dell’infanzia e primaria, le cui graduatorie di merito dovrebbero essere pubblicate entro il 30 luglio di quest'anno.

Pertanto, le immissioni in ruolo del prossimo anno scolastico 2019/2020 avverranno per il 50% da concorso (l'altro 50% dalle graduatorie ad esaurimento). In alcune regioni come nel Lazio e in Puglia a breve inizieranno le prove orali del concorso straordinario. Precisamente nella regione Puglia le prove orali per i docenti della scuola dell'infanzia prenderanno inizio il prossimo martedì 19 marzo. L'Usr Campania ha comunicato che il 26 febbraio si è proceduto, in seduta pubblica, al sorteggio della lettera (estratta la B) dalla quale si partirà per l’espletamento della prova orale degli aspiranti docenti della primaria sostegno.