I segni di fuoco hanno un cielo decisamente positivo in questi giorni, ma la loro energia va incanalata per non incorrere in inutili sforzi. Normale amministrazione per i segni d'aria, non così facile per Ariete, Sagittario e Leone.

Sagittario: Questa attuale è la miglior posizione di Giove, che esprime al massimo tutte le sue caratteristiche di bonarietà, di godimento dei piaceri della vita, di ottimismo e di spirito umanitario. L'ottimismo e la fiducia nelle proprie risorse sono incrollabili, così come è indistruttibile il senso dell'onestà.

Giove in Sagittario accentua l'amore

Amore per l'avventura, i viaggi, lo sport. Il Sagittario è di per sé notoriamente generoso e di rado dice no a chi abbia bisogno di aiuto, ma in questi giorni il lato paternalistico di questo pianeta prenderà definitivamente il sopravvento.

Solo che la ricerca dei piaceri della vita è forse un po’ troppo intensa e questo Giove potrebbe strafare, senza curarsi dei mezzi materiali che possano garantire un mese agiato e senza pensieri.

Leone: il pianeta Saturno è una figura vincolata alla simbologia del potere, per cui nella seconda Casa, legata al benessere materiale, si trova abbastanza bene. Il Leone raramente è un uomo o una donna introversa e ancor più raramente si abbandona ai piaceri metafisici, per quanto non sia estranea ad una certa spiritualità. Ebbene, questo non è il momento di pensarci. Il problema è quanto mai materiale e va risolto al più presto, anche se può non sembrare. Saturno favorisce l'accumulo delle ricchezze solo attraverso un'oculata e parsimoniosa amministrazione, solitamente a costo di notevoli sacrifici. Quindi… avanti formichine, allegra è la vita e lunga la sudata. Per fortuna c’è Giove a ridare una boccata di sano ottimismo.

Mai disperare

Ariete: Saturno è in Sestile a Nettuno e ci resterà per un po’. Vi sentite stimolati a cambiare la vostra vita, e la ragione dovrebbe aiutare il cambio nel migliore dei modi, senza urti o bruschi “dietrofront”. La fantasia non è eccezionale in questi giorni ma è incanalata meglio del solito, può quindi trovare sfoghi pratici e utili con un po’ di impegno. Il mare (simbolico) è un forte richiamo in questo mese a causa della luna. Sconvolgimenti, maree, cattiva digestione saranno una costante. Badate dunque a trovare il vostro centro di gravità permanente, perché scossoni sono in agguato e la barchetta delle emozioni potrebbe sfiorare una solenne sfuriata. Inoltre Saturno è molto vicino a Venere.

Razionali sensi di colpa per la situazione sentimentale o un amore eccezionalmente vicino alla ragione?