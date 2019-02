Annuncio

Annuncio

I segni di terra sono introversi e pacati, pragmatici e con una spessa corazza esterna, ma tanto tanto amore all’interno. Per la serie l'apparenza inganna. Ecco l'Oroscopo del 1 marzo.

Toro: Mercurio transita nei Pesci l’ultimo dei segni zodiacali, governato da Nettuno, e simboleggia la metamorfosi, l'intuizione e l'impegno. È piuttosto complesso mantenere un atteggiamento mentale lucido e pratico con la stanchezza accumulata negli ultimi giorni, ma non per questo è opportuno abbandonare l’inclinazione ottimista verso il lavoro. La logica si diluisce nell'oceanico mare della fantasia, dove si può in questi giorni abbandonare la via della concretezza. Fulminanti intuizioni sono in arrivo grazie a Mercurio, ma come diceva Sant’Agostino “Astra inclinant, non necessitant”, gli astri predispongono, ma non obbligano.

Annuncio

Come sperare in un aiuto celeste?

La meditazione è certamente la migliore risposta, oppure, più complessa, ma ricca di soddisfazioni, cominciare a scrivere i propri sogni non appena si è svegli. La straordinaria capacità di immaginazione concessa in questi giorni, renderà la persona estremamente creativa, seppure in parte carente di raziocinio. Bisogna approfittarne. Raramente “gli Dei planetari” concedono un simile beneficio.

Capricorno: Saturno è proprio nel Capricorno, il suo domicilio naturale. Teoria vuole che questo sia un periodo di successo e di realizzazione. La scalata verso le grandi mete ha un grande ostacolo chiamato senso di colpa. Saturno stimola i valori e dota l’essere umano di una sana ambizione affiancata a un alto senso del dovere, della responsabilità e dell'integrità.

Annuncio

I migliori video del giorno

Tutti nemici della realizzazione immediata. Qui Saturno esprime al massimo maturità e saggezza, ma il vero saggio è colui che riesce ad andare oltre la morale del popolo e sa che di tanto in tanto, saggia è anche la follia. Per questo i Romani hanno istituito il carnevale. In effetti sarebbe un vero peccato non approfittare di un periodo tanto propizio. Saturno solitamente è avaro e meschino, ma non con questa Venere, che gli è tanto vicina. Sarà anzi certamente capace di gesti di grande altruismo, soprattutto per rimediare al piccolo sopruso che intende mettere in atto. Saturno non perde mai la sua vocazione di giudice, e sa che l’unico modo per donare ai poveri sarà rubare ai ricchi. Tuttavia, senza una corretta espiazione, il progetto andrà male in modo imprevisto ed in misura eccezionale.

Annuncio

Vergine: L’asteroide Vesta farà un transito nei Pesci, mandando un po’ tutto a carte 48. Vesta è nel suo domicilio nel segno della Vergine, quindi possiamo affermare che si trovi in 'esilio' nei Pesci, opposti alla Vergine. Qui l’asteroide esprime purtroppo i lati più negativi di questo segno. La scarsa autostima sarà una costante per l’intera giornata e l’umore non sarà al top. Sconsigliato dunque l’uso (figurarsi l’abuso) di droghe, psicofarmaci o alcool in un giorno del genere. Tuttavia, e qui sta il rovescio della medaglia, è un giorno ideale per dedicarsi con entusiasmo a un problema altrui.

Il male non viene sempre per nuocere e ogni tanto serve solo a renderci meno egoisti. Il messaggio del cielo è chiaro: alzate lo sguardo, qualcuno ha bisogno di voi.