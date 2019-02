Annuncio

Notizie belle o brutte queste portate dall'Oroscopo di domani 1 marzo 2019? Comunque, non è sbagliato di certo aspettarsi qualcosa di positivo ovviamente, anche perché come da noi più volte ribadito, "l'essere positivi" è fondamentale in ogni situazione. In questo contesto, l'Astrologia quotidiana prova a mettere "le mani avanti" cercando di anticipare qualcosa di concreto in merito al prossimo venerdì, giornata importante capostipite del nuovo mese.

Di certo, a dare spunti di riflessione in grado di stilare un resoconto affidabile (si spera!) su cui intavolare le odierne previsioni, l'arrivo di Venere in Acquario, meravigliosa star tra le effemeridi giornaliere. In questo caso, ad avere massimo riscontro da tale transito in primis gli amici Leone: senz'altro i nativi nel predetto segno di Fuoco sono additati come super-favoriti in campo sentimentale, quindi meritevoli della corona relativa alla posizione "top del giorno".

Continuando poi ad elencare gli altri segni vincenti di questo venerdì di fine settimana, in buona evidenza risulteranno Ariete e Cancro, considerati entrambi pienamente positivi e degni di fregiarsi delle cinque stelline di rito. Intanto, non porterà granché in quanto a positività o negatività ai nati in Toro e Vergine, sottoscritti alla pari con quattro normali stelle di routine. Invece, inizieranno il periodo in modo non troppo positivo, secondo le previsioni zodiacali del 1 marzo, coloro appartenenti al segno dei Gemelli, quest'oggi messi in preventivo con il "sottotono".

Senza indugiare oltre passiamo subito a togliere il velo dalla nuova scaletta con le stelline quotidiane e, a seguire, cosa dice il resto dell'oroscopo per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Classifica stelline 1 marzo 2019

Pronti a togliere il velo dalla nuova classifica stelline interessante il giorno 1 di marzo? Questa è la domanda ricorrente in questi casi alla quale cercheremo di dare una risposta quanto più affidabile possibile. Il perché di tutto ciò? Semplice: come giusto che sia, il sapere in anticipo cosa regaleranno gli astri in merito al periodo di prossimo arrivo è fondamentale per organizzare, programmare o valutare qualsiasi cosa riguardante la quotidianità. Pertanto avere a disposizione un metro di misura capace di misurare a priori l'efficacia o meno di un periodo, ovviamente in termini di positività/negatività, senz'altro è un grosso vantaggio. Allora vediamo subito di mettere in chiaro la qualità della giornata sotto analisi andando direttamente alla scaletta con le stelle quotidiane assegnate ai singoli segni.

Ecco il resoconto relativo al 5° giorno dell'attuale settimana:

Top del giorno : Leone;

: Leone; ★★★★★: Ariete, Cancro;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Gemelli.

Oroscopo 1° marzo, le previsioni del giorno

Ariete - Il prossimo venerdì si preannuncia già dalle prime luci dell'alba pimpante e degno di lode. Gongolate pure cari amici dell'Ariete, le stelle hanno in serbo per voi sorprese e belle novità tutte da sfruttare nel modo che riterrete più opportuno, specialmente nelle cose riguardanti i sentimenti, la famiglia o gli amici. Secondo le previsioni di oggi, per quanto riguarda l'amore, merito di un cielo astrale ben strutturato e meravigliosamente performante, avrete garantiti successi e buone occasioni, nello specifico riguardanti la persona amata e la famiglia. In vista decisioni importanti: siate pronti a dire la vostra. Single, si prevede davvero una splendida giornata, specialmente per quello che interessa la sfera della buone amicizie: inizierete bene già dalla primissima mattina, mettendo soprattutto in evidenza le priorità a cui far fronte. Nel lavoro invece, l'importante sarà non aspettare troppo nel mettere in moto eventuali richieste. A più di qualcuno tra voi potrebbero arrivare risposte non il linea con quanto sperato: colpa di chi?

Toro - Si preannuncia un periodo decisamente buono, sottoposto però ad alcuni distinguo ben precisi dovuti ad effemeridi divise a metà tra il positivo e il negativo. Nella stragrande maggioranza dei casi per i più tra voi Toro, la giornata si presenterà decisamente normale: momenti brillanti e ricchi di ottimi spunti ci potranno pure essere, ma saranno da mettere in conto solamente a fine giornata. In amore, ottimo periodo con partenza alla grande già dal primo mattino: potrebbero continuare le piccole incertezze riscontrate nei giorni precedenti, comunque quasi tutte in via di risoluzione. Il consiglio per cercare di alzare l'indice di complicità con il partner è quello di stare calmi e sereni. Single, affranti o senza speranze? Datevi un aiuto mettendo in mostra un po' di dolcezza in più. Per qualcuno, purtroppo ancora ben poche le speranze di portare dalla loro quelle situazioni attualmente in bilico. Nel lavoro infine, sarà una giornata normale per chi dovrà svolgere incombenze a livello professionale, mentre meno agevolati saranno coloro con rapporto di lavoro a contratto. Disposti a mettercela tutta per ovviare ad eventuali difficoltà?

Gemelli - Valutato come "sottotono" questo venerdì vi vedrà ancora sottomessi ai capricci delle stelle. Le effemeridi di vostra competenza risulteranno ancora negative, dunque si consiglia di fare poco e di riposare molto: compreso il messaggio? Per certi versi potrebbero manifestarsi momenti davvero "debilitanti", in massima parte stancanti o ripetitivi: qualcosa non vorrà assolutamente saperne di rientrare al proprio posto: calma, ok? In amore, previste in leggera difficoltà tutte quelle situazioni che avevate messo in conto di risolvere nel breve: sforzatevi di dare maggior spazio al dialogo, soprattutto quello costruttivo, nel contempo cercate di essere più elastici sia fisicamente che sul modo di pensare. Single, in arrivo quasi sicuramente decisioni sbagliate o ripensamenti: cercate di non avere rimorsi inutili, l'amore non vuole e non invita assolutamente a compromessi. Per quanto riguarda quella situazione che avete a cuore, mettete subito in chiaro il vostro punto di vista, costi quel che costi! Nel lavoro intanto, il periodo in arrivo si preannuncia all'insegna del nervosismo e dell'agitazione. Soprattutto nelle situazioni legate ai soldi oppure se appartenete a quelli con diatribe in corso, vuoi per un'eredità oppure per eventuali mancate riscossioni, potrebbe essere ancora lontano il momento in cui potreste scrivere la parola "fine".

Cancro - Previsto un venerdì 1 marzo molto fortunato, secondo quanto indicato dall'oroscopo del giorno. A portare ottime opportunità durante il percorso quotidiano una splendida Luna in Capricorno. Cosa aspettarsi di buono dalle stelle questo fine settimana? Le previsioni di venerdì prevede in questo caso, soprattutto in merito all'amore, una giornata molto felice: vi sentirete in forma ed abbastanza in armonia con voi stessi, specialmente nei confronti di persone/cose che più vi staranno simpatiche. Forse la parte migliore della giornata coinciderà con le prime ore della notte, con probabili "fuochi d’artificio" in camera da letto. Single, arriveranno frangenti decisivi incastonati in attimi di vera ed intensa emotività. Decisamente "no" a chi cerca disperatamente consolazione o vendetta in una squallida avventuretta da quattro soldi. Nel lavoro intanto, prevista una giornata veramente importante (ovviamente non per tutti!). A fare da contrappeso alla sfortuna, l’ambizione: al momento al massimo della vivacità, pronta a dare quella spinta necessaria a farvi superare gli ostacoli più gravosi. Crediamoci...

Leone "top del giorno" - Giornata splendida per le cose importanti, specialmente quelle legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato. A dare enfasi e giovialità al prossimo fine settimana sarà senza ombra di dubbio la Luna, in arrivo nel vostro settore dalle ore 09:02, a mattina inoltrata. In amore, giornata splendida per le cose importanti, specialmente quelle legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato. A dare enfasi e giovialità al prossimo fine settimana sarà senza ombra di dubbio la Luna, in arrivo nel vostro settore dalle ore 09:02, a mattina inoltrata. Single buono il periodo, a go-go con avventure e incontri al peperoncino: tranquilli, i soliti fuochi di paglia! Occhio a eventuali problemi del passato, potrebbero rinascere quanto prima. Nel lavoro, arriveranno nuove idee, chiare al punto giusto da essere prese in considerazione per favorire preziosi tornaconti individuali. Diciamo che potrebbe essere un peccato non approfittare di una situazione così positiva. Il periodo favorirà principalmente tutti quei settori legati in qualche modo alle arti.

Vergine - Benvenuto venerdì, anche se non proprio come uno se lo aspettava, ma "ok" anche così. Intanto iniziate a fare un approfondito esame alla situazione, cercando di individuare eventuali cause o problematiche da dover sanare. L'oroscopo di domani 1 marzo consiglia in amore un certo autocontrollo: il rapporto punterà direttamente verso un approccio "carnale", a scapito del puro romanticismo. Certamente, se girerà bene ad entrambi no problem, altrimenti... In risalita fascino e originalità, riuscendo in certi frangenti perfino a contraddistinguervi dalla massa. Single, frequentate già una persona, vi sembrava essere quella ideale, poi, attratti da "altri lidi" vi lasciate assalire da mille dubbi e perplessità. L'anima gemella perfetta? Tutte a disposizione intorno a voi! Dico, ma prima non le vedevate? Nel lavoro, non è certo ma probabile che possiate ritrovare gli stimoli interessanti in grado ravvivare i rapporti con i vertici aziendali.

