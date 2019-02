Annuncio

I segni d’aria sono i segni dei sognatori, dei visionari senza piedi per terra o, per usare le parole del premio Oscar e Strega Ennio Flaiano, persone con i piedi fermamente ancorati sulle nuvole. L'Oroscopo degli inizi del mese di marzo rivela che per Gemelli, Bilancia e Acquario.

Previsioni per gli inizi di marzo: positività e ottimismo per Gemelli e Bilancia

Gemelli: Urano è in Quinta Casa, comunemente definita come la Casa del Piacere. Il talento creativo, quindi, è molto accentuato, così come l'individualismo e l'originalità di Urano trovano nella solare e feconda espressione della Casa V un aggancio impareggiabile. Questo è uno dei terreni più fertili affinché Urano possa esprimere le sue qualità.

L'ingegnosità è estremamente originale e l'amore per la sperimentazione è evidente.

La sessualità dovrebbe essere vissuta intensamente e questo Urano fa proprio al caso vostro, specie se si ama tutto ciò che è anticonvenzionale. La ricerca dei piaceri è comunque molto presente, vi piaccia o meno. Tanto vale lasciarsi cullare da qualche tempo di sano edonismo.

Bilancia: per la sua natura estremamente benefica, Giove in Sagittario è indubbiamente un fattore positivo per quanto riguarda la fortuna, nell'accezione tradizionale del termine. Non solo: circostanze positive e un atteggiamento estremamente ottimista dell'individuo favorirà la giornata in modo inaspettato. Giove rende la persona molto fiduciosa nei propri mezzi, estroversa, loquace e con un atteggiamento piuttosto bonario. Purtroppo non tutte le ciambelle escono col buco e le avversità della vita sono in agguato.

Il periodo è difficile per la Bilancia, ma grazie ad un incrollabile ottimismo, e a qualche pianeta finalmente nella casa giusta, tutto è possibile.

Oroscopo inizio marzo per l'Acquario

Acquario: Marte transita nel Toro e la natura paziente ed arrendevole del segno sembra contrastare con l'energica vitalità del pianeta. Marte potrebbe, dunque, perdere la componente di violenza, acquistando un ritmo più pacato e meglio indirizzato ad esprimere la pazienza, la tolleranza, l'amore tenace per il lavoro e per il raggiungimento di risultati tangibili. Questo periodo è un bel punto d'appoggio per ottenere successi e per raggiungere traguardi, grazie alla perseveranza e alla tenacia. Rende il soggetto persino più sensuale del solito, con un'espressione sana della sessualità, molto sensibile agli stimoli sinceri piuttosto che alle fantasie.

Occhio alla gelosia, quella maschera di apparente calma esteriore non tranquillizzerà il vostro partner. Il passato è tutto da riscrivere.