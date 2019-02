Annuncio

Il lunedì è sempre una giornata difficile, quindi questa volta potreste essere seriamente fra i segni che non se la passeranno bene. Ma per alcuni come i Pesci, l'Acquario e lo Scorpione sarà molto remunerativa.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il partner sarà disposto a dare il suo contributo nella vostra relazione, complice il fatto che abbia visto la vostra buona volontà. Provate quindi ad organizzare un evento, come un viaggio oppure una serata romantica per far pendere l'ago della bilancia dalla vostra parte.

Toro: potreste risultare decisamente polemici in qualche discorso incappato con i colleghi, ma sarà dipeso soprattutto sul vostro malumore. In serata invece vi sentirete rinati, tanto che potreste avere un dialogo rilassante in famiglia o con il partner.

Gemelli: sarà necessario tutto il vostro impegno per far risultare il lavoro meno pesante, ed altrettanto necessaria sarà la vostra collaborazione con il partner affinché si ritrovi l'armonia perduta. Se tutto andrà bene, potreste avere una sorpresa in serata.

Cancro: con un po' di pazienza e tanto amore, riuscirete ad avere con il partner una intesa meno forzata al fine di ristabilire l'armonia. Sul lavoro potreste avere qualche difficoltà sull'organizzazione, ma vedrete che nel complesso ci saranno grandi soddisfazioni.

Leone: l'affaticamento e lo stress potrebbero portarvi a non essere brillanti al lavoro, ma del resto non tutti i giorni possono essere positivi. Ad ogni modo, siate più affettuosi con chi vi ama, perché la trascuratezza potrebbe portare ad un progressivo allontanamento.

Vergine: un calo delle energie vi potrebbe condurre verso un certo malumore che non riuscirete a risolvere presto. Sembra che il periodo di stato di grazia sia passato, e ora non dovete fare altro che avere pazienza e rimboccarvi le maniche.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: evitate tutte quelle persone che nella giornata di lunedì hanno intenzione di essere scontrosi soprattutto con voi. L'importante è adempiere agli incarichi che al momento vi sono stati affidati, cercando di metterci più grinta possibile per risolverli presto.

Scorpione: sarà un periodo di massima concentrazione per voi, sia in ambito economico che lavorativo. Per il primo vi aspetterà una sorpresa, che sia un regalo oppure un pagamento extra, mentre per il secondo ci potrebbero essere delle occasioni per svolgere il vostro compito facilmente.

Sagittario: fareste bene a tenere a debita distanza le questioni lavorative da quelle sentimentali, o potreste finire con il rovinare entrambi questi aspetti. Procedete con i piedi di piombo con il partner e versate tutte le vostre energie sul lavoro senza soccombere allo stress.

Capricorno: un po' sottotono, dopo tanti giorni con le vostre potenzialità al massimo, quindi sarebbe meglio concedervi una pausa rigenerante con gli amici oppure una serata con il partner. Rafforzare l'intesa sarà determinante per alcune questioni lasciate in sospeso.

Acquario: ci sarà tanta positività per voi, ma siccome è abbastanza precaria state attenti a chi vuole disturbarvi semplicemente per screzio oppure per faccende più importanti. Per il momento non fatevi schiacciare dal troppo stress o da troppe persone indesiderate.

Pesci: in alcuni momenti della giornata di lunedì potreste sentirvi un po' giù di corda, con un umore ballerino che agli occhi degli altri potrebbe risultare alquanto strano. L'unica cosa che può farvi risollevare il morale è il vostro portafogli che sembra si stia riempiendo.