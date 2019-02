Annuncio

La prossima settimana, che comincia lunedì 18 febbraio e termina domenica 24, sarà per i nati sotto il segno della Vergine un periodo utile a comprendere, seppure con un certo ritardo, che il tempo sta passando velocemente, senza che però siano riusciti a concretizzare alcuni progetti.

Vediamo meglio ora tutti i dettagli settimanali per la Vergine.

I consigli dell'oroscopo per la Vergine fra il 18 e il 24 febbraio

Ultimamente siete cambiati in peggio, forse anche a causa della fase delicata che sta vivendo la nostra economia.

Le qualità non vi mancano di sicuro, ma purtroppo il vostro carattere, un po' troppo mite, vi porta a fidarvi eccessivamente degli altri, ma anche a sottostimarvi colpevolmente.

Una scarsa auto-considerazione è purtroppo una caratteristica del segno zodiacale della Vergine.

Nel corso della settimana prossima l'Oroscopo vi consiglia di riflettere bene su ciò che veramente volete fare della vostra vita. Per sfogare un eccesso di nervosismo il fitness oppure il nuoto potrebbero essere dei buoni alleati, visto che alcune incomprensioni coi familiari vi renderanno intrattabili anche sul luogo di lavoro, dove peraltro avete già diversi problemi.

La salute della Vergine la prossima settimana

I repentini sbalzi di umore non passeranno certo inosservati e secondo le previsioni dell'oroscopo qualcuno si preoccuperà non poco del vostro stato psicologico. Dovrete quindi chiarire come stanno veramente le cose, se vorrete recuperare credibilità.

A parte questo inconveniente, sarete in buona forma fisica, anche se non sarete apprezzati fino in fondo da chi vi frequenta, essendo impegnati a fronteggiare altri problemi.

Donne della Vergine: settimana pesante

Pensandoci bene capirete che in questo modo non potete andare avanti ancora a lungo. Per troppo tempo avete soffocato i vostri desideri in nome della diplomazia, ma se non troverete le giuste valvole di sfogo, la vostra insoddisfazione rischierà di implodere in modo molto pericoloso, creando danni anche al vostro stato di salute ed al vostro equilibrio psicologico.

Voi della Vergine avete sempre avuto la tendenza a "farvi in quattro" per gli altri e non vedere riconosciuti gli sforzi è per voi motivo di enorme frustrazione.

Nei giorni della settimana che inizia lunedì 18 febbraio dovrete assolutamente prendere di petto alcune situazioni, chiarirvi una volta per tutte con i vostri detrattori e soprattutto con chi mostra di non avervi capito: voi donne della Vergine non siete delle ingenue, ma solo persone per bene, con dei grandi valori morali.