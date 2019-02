Annuncio

Annuncio

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, è tradizionalmente associato con la festa degli innamorati in Europa, nel continente americano e in molti paesi dell'Asia (soprattutto nell'Estremo Oriente). L'origine di questo importante appuntamento del calendario va indietro nel tempo e prende il nome dal martire cristiano Valentino da Terni, vissuto presumibilmente dal 176 al 273 d.C. Tale celebrazione fu tuttavia istituita ufficialmente nel 496 da Papa Gelasio I che la sostituì alla festa pagana dei Iuercalia, probabilmente per dare una versione cristiana all'avvenimento. II collegamento tra San Valentino e la festa degli innamorati presenta, invece, delle origini controverse e sembra essere legato ad uno degli ultimi gesti compiuti dal martire prima della sua morte.

Annuncio

Oggi, San Valentino è diventato soprattutto la festa del consumismo, occasione perfetta per lo scambio di doni tra innamorati. Ma continua ad essere anche il giorno dello scambio di auguri romantici tra persone che vogliono esprimere il proprio reciproco affetto.

L'origine della festa di San Valentino

Secondo la leggenda, San Valentino fu arrestato durante il periodo della persecuzione dei primi cristiani e condannato a morte sotto l'impero di Aureliano. Fu decapitato il 14 febbraio 273 per mano del soldato romano Furius Placidus dopo aver celebrato il matrimonio tra la cristiana Serapia e il legionario romano Sabino, che invece era pagano. Tale cerimonia fu conclusa in segreto e in gran fretta perché la giovane era gravemente malata.

Annuncio

I due sposi infatti morirono insieme proprio durante la benedizione del santo (che fu ucciso poco dopo). Ma questa leggenda, che ancora oggi viene ricordata a Terni nel giorno dedicato al santo protettore, potrebbe essersi trasformata nella festa degli innamorati solo dopo molti anni. La tesi più probabile è che l'interpretazione di San Valentino come festa degli innamorati si debba ricondurre al circolo di Geoffrey Chaucer che l'ha associata al fidanzamento di Riccardo II d'Inghilterra con Anna di Boemia. I riferimenti alla data 14 febbraio come giorno in cui si celebra l'amore sono presenti fin dagli inizi del II Millennio.

Frasi romantiche per San Valentino

Con le sue origini antichissime, la festa di San Valentino continua ad essere l'occasione perfetta per lo scambio di auguri romantici da inviare al proprio innamorato.

Annuncio

Di seguito, vi proponiamo una serie di idee per stupire il proprio partner in un giorno tanto importante: