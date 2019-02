Annuncio

L'Oroscopo dall'11 al 17 febbraio prevede una settimana alquanto negativa per i segni del Toro, dello Scorpione, del Sagittario e del Cancro. Sarà necessario armarsi di pazienza e attendere giorni migliori per ritrovare la serenità. Andrà decisamente meglio, invece, per Pesci, Acquario, Vergine e Ariete.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sono in arrivo giornate all'insegna dell'energia e della voglia di fare. Nella prima metà della settimana si presenteranno situazioni favorevoli nel lavoro e nelle finanze, mentre nella seconda frazione potrebbero sorgere dei problemi sentimentali con il partner che potrebbero sfociare in litigi.

Toro: ci saranno delle difficoltà in ambito lavorativo, ma a partire da giovedì potreste avere la forza necessaria per superare ogni ostacolo.

Nel weekend dovrebbero esserci dei dei risvolti positivi in amore: il partner vi troverà irresistibili e decisamente disinibiti.

Gemelli: questa settimana sarà l'ideale per intraprendere un incarico particolarmente ostico, oppure per effettuare un investimento importante. La fortuna girerà dalla vostra parte, mentre i rapporti con il partner risulteranno improntati sulla stabilità o, nei casi peggiori, privi di iniziative interessanti.

Cancro: ci saranno dei problemi all'interno della coppia, e sarete chiamati a capire se dipendono da voi oppure dall'altra parte. Nel frattempo, cercate di non incappare in discussioni senza via d'uscita. Per fortuna almeno il lavoro migliorerà nel fine settimana con un'iniziativa nuova e di facile riuscita.

Leone: non potrete contare molto sulle amicizie, specialmente nelle prime giornate della settimana che saranno all'insegna del nervosismo. Nel weekend, invece, potreste ritrovare la serenità tanto agognata per dedicarvi al lavoro oppure ad un evento speciale.

Vergine: arriveranno novità all'inizio della settimana, e con il partner scatterà un'intesa piuttosto insolita per i vostri canoni. Da metà settimana anche il lavoro sarà favorevole, e questa circostanza permetterà anche alle vostre finanze di beneficiarne.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: da giovedì potreste ritrovare la serenità che avete atteso tanto a lungo a causa dell'opposizione di Marte, e da venerdì ci potrebbero essere delle promozioni o comunque un salto di qualità che risulterà determinante per la vostra carriera lavorativa.

Di tutt'altro tenore, invece, i rapporti con il partner.

Scorpione: questa settimana sarà molto difficile per voi; avrete poca voglia di fare e una mancanza di energie che difficilmente potrà cambiare rotta. Anche il lavoro potrebbe risultare difficile e pieno di ostacoli, ma se riuscirete ad avere pazienza, nel fine settimana le cose cominceranno ad andare meglio.

Sagittario: mercoledì e giovedì potreste avere delle difficoltà in molti aspetti della vostra vita, sia all'interno della coppia (litigi con il partner) che sul lavoro dove rischierete di dover fare i conti con un impegno al di fuori della vostra portata. La situazione comincerà a cambiare nel fine settimana quando finalmente potrete concedervi un pizzico di relax.

Capricorno: nel rapporto di coppia finalmente ci sarà tanto amore da condividere l'un l'altro e, a partire da martedì, anche il lavoro potrebbe regalarvi un compenso economico più soddisfacente. Un lieve senso di malessere, invece, potrebbe emergere nel weekend.

Acquario: ci saranno delle novità che porteranno a dei cambiamenti sensibili soprattutto in campo lavorativo. Farete degli incontri che, anche se non importanti, potranno essere all'altezza delle vostre aspettative in fatto di amicizie. Fate solo attenzione a non ricadere negli stessi errori.

Pesci: tantissima positività vi caratterizzerà nella vita sentimentale. Il vostro partner saprà come sorprendervi, nonostante le sorprese non siano proprio ciò che desiderate. Potrebbe esserci un piccolo ostacolo nella seconda metà della settimana, ma non vi lascerete prendere dal panico e lo supererete presto.