In questo mercoledì 6 marzo troviamo Plutone, Nettuno, Sole e Luna in Pesci. Inoltre Venere si trova in Acquario e Giove in Sagittario, mentre Urano e Marte saranno in Toro. Nodo Lunare in Cancro nell'ottava casa, mentre Plutone e Saturno sono situati nel segno del Capricorno.

Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali.

Ariete: gli astri odierni renderanno poco tranquilli i nativi che, con ogni probabilità, riverseranno il loro nervosismo nei confronti del partner. Sarà bene che evitino di innescare polemiche fuori luogo.

Toro: Urano entra nel loro segno e ci resterà molto a lungo. Il transito risulta favorevole ma, al contempo, stressante perchè, grazie anche alla severità di Saturno, i progetti amorevoli e lavorativi saranno sotto la lente d'ingrandimento.

Gemelli: spaesati. La confusione potrebbe regnare sovrana nel mercoledì dei nati del segno, che risulteranno parecchio produttivi agli occhi dei colleghi ma poco lucidi nei riguardi dell'amato.

Cancro: viaggio romantico. La dimostrazione d'affetto o d'amore potrebbe sfociare in un gesto plateale come organizzare un viaggio assieme al partner, in una meta lontana e costosa. Sarà bene che però ponderino bene la cifra da spendere, evitando di fare il passo più lungo della gamba.

Leone: tenaci e determinati. Mentre i nativi del segno si daranno un bel da fare per far avanzare i progetti lavorativi in essere, potrebbero rendersi conto che le soddisfazioni, pratiche ed economiche, andranno a rilento.

Sarà bene che avranno più pazienza nell'aspettare solidi risultati.

Vergine: meglio l'amore del lavoro. Se da un lato le faccende amorose delle coppie stabili scivoleranno tranquille in questo mercoledì di marzo, dall'altra il lavoro potrebbe necessitare di una doverosa revisione.

Bilancia: apatici e svogliati. Posizioni astrali poco favorevoli che potrebbero diminuire sensibilmente la voglia difare dei nativi rendendoli inclini a chiedere un giorno di ferie al lavoro. Nubi in amore.

Scorpione: il segno migliore del giorno. I lavoratori dipendenti avranno una marcia in più perchè, agli occhi di capi e colleghi, risulteranno più produttivi del solito riuscendo aportare a compimento anche i compiti più gravosi.

Sagittario: mercoledì amoroso. Le questioni lavorative saranno messe sotto scacco da un collega invidioso a cui, anzichè reagire impulsivamente, preferiranno lasciar perdere la questione e dedicarsi interamente a partner e figli.

Capricorno: pensieri doverosi. Saturno nel loro segno si congiungerà con Urano nell'elemento di Terra portandoli a pensare con dovizia verso la strada da scegliere sul lavoro. Percorrere più strade contemporaneamente sarebbe, con ogni probabilità, uno spreco di energie inutile. Amore in secondo piano.

Acquario: mercoledì nervoso. Gli influssi astrologici risulteranno poco favorevoli ai nativi rendendoli nervosi nelle questioni lavorative senza che, in realtà, ce ne sarà motivo. Verso sera l'umore migliorerà.

Pesci: giornata divisa a metà. Umore stellare sino al tardo pomeriggio, quindi sarà bene che concentrino le loro migliori energie nella prima parte della giornata, mentre dalle ore 19 circa qualche nervosimo in coppia ed un crollo umorale saranno più che probabili.