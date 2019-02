Annuncio

La disposizione dei pianeti continua, secondo gli studiosi, ad influenzare le nostre vite sotto molteplici punti di vista. Di seguito vedremo le previsioni dell'Oroscopo relative al 10 marzo 2019, la prima domenica dopo la festa delle donne del giorno 8, che per molte persone avrà sicuramente un sapore particolare.

Ariete, Toro, Gemelli

Ariete: da un po' di tempo vi sentite fuori posto e l'ambiguità di una giornata come il 10 marzo ve ne darà conferma. Guardatevi dall'invidia di una persona che dice di esservi amica ma non lo è affatto.

Toro: vivrete una serata romantica al termine di una giornata tranquilla secondo quanto previsto dall'oroscopo.

Gemelli: cercate di rompere la monotonia di questa domenica con iniziative simpatiche con le quali coinvolgere gli amici e i familiari, soprattutto se risiedete in provincia.

Qualche fastidio alle gambe per effetto dell'influenza di Saturno. Presto avrete delle novità in ambito giudiziario se siete in attesa di una risposta rilevante per il vostro lavoro.

Cancro, Leone, Vergine

Cancro: la Luna sarà favorevole per i trattamenti estetici il 10 marzo 2019. Nuove conoscenze in arrivo per chi ha l'ascendente in Toro. Guardatevi dall'invidia di una persona.

Leone: sarete tormentati dai dubbi e dalla paura di sbagliare. Serata no per le donne di questo segno, soprattutto se hanno l'ascendente in Ariete o Toro.

Vergine: il Sole vi darà tanta energia. In arrivo novità importanti sul lavoro.

Bilancia, Scorpione, Sagittario: previsioni

Bilancia: il vostro ruolo sul lavoro ormai vi va stretto e inoltre non avete mai desiderato così tanto un periodo di ferie.

Purtroppo secondo l'oroscopo anche il 10 marzo desidererete essere altrove, pur essendo domenica.

Scorpione: non fidatevi troppo di una persona che vi rivolgerà troppe attenzioni non richieste. Durante questa giornata un po' noiosa sarete tormentati da alcuni dubbi e paura di commettere degli errori. Secondo l'oroscopo presto potrebbero arrivare novità importanti sul lavoro e dunque fareste bene a tenere duro nei momenti più difficili, anche se la complessità del vostro carattere non vi aiuterà di certo.

Sagittario: dovreste capire che non è necessario stare sempre vicino a una persona fisicamente per essere importante per lui. Al contrario, spesso è proprio la distanza a rinsaldare i rapporti autentici.

Capricorno, Acquario, Pesci: oroscopo del 10 marzo

Capricorno: ci sono giornate nelle quali sarebbe meglio non alzarsi dal letto: purtroppo il 10 marzo sarà una di queste. Cercate di prendere questa giornata con molta filosofia altrimenti arriverete a sera in pessime condizioni psicologiche.

Acquario: vi sveglierete carichi di energia ed ottimismo ma la giornata del 10 non si rivelerà come avevate sperato e tirando le somme in serata ne sarete delusi, anche perché tormentati dall'emicrania.

Pesci: non tutti i mali vengono per nuocere: forse una persona con la quale avete litigato con veemenza nelle ultime settimane potrebbe ripresentarsi con uno spirito diverso, presentando un gesto di riconciliazione che vi farebbe molto piacere.