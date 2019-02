Annuncio

Nella settimana che va da giorno 11 fino al 17 marzo 2019 troviamo il Sole, Nettuno e Mercurio in Pesci. Venere in Acquario ed il Nodo Lunare in Cancro. Saturno e Plutone nel segno del Capricorno. Urano e Marte nel segno del Toro e Giove transiterà nel Sagittario. Di seguito le previsioni per i dodici segni.

Confusione per il Toro

Ariete: disordinati e bellicosi. Gli influssi settimanali, con la sola eccezione della giornata di sabato, risulteranno poco favorevoli per i nativi che avranno l'umore sotto le scarpe ed un'accentuata propensione al litigio.

Toro: disorganizzazione mentale. La settimana inizierà nel migliore dei modi per le questioni lavorative ma, da martedì, i giorni si faranno più 'pesanti' sul versante amoroso.

Probabili discussioni accese nel week-end.

Gemelli: sette giorni dove aleggerà una certa tranquillità nei pensieri dei Gemelli. Le giornate migliori saranno quelle di mercoledì e giovedì dove i nativi sarà bene che si concentrino sulle questioni affettive, ambito che potrebbe regalare grandi soddisfazioni.

Cancro: giornate stressanti. Poca voglia di fare e qualche attrito coi colleghi al lavoro faranno da contorno ad una settimana poco favorevole per i nati del segno. Gelosie amorose nel fine settimana dove faranno meglio a non innescare inutili polemiche.

Risveglio passionale per il Leone

Leone: dopo alcuni giorni di freddezza emotiva ecco che, principalmente a partire da mercoledì, i nativi riacquisteranno la voglia di affettività, con grande soddisfazione del partner.

Viaggio romantico il 17.

Vergine: energia dispersiva. I nati del segno si daranno molto da fare per portare avanti i progetti in essere ma le loro energie andranno perdendosi strada facendo. Concluderanno ben poco e la loro autostima potrebbe risentirne.

Bilancia: sei giorni nervosi. La quasi totalità della settimana risulterà faticosa e nervosa per i nativi. L'eccezione favorevole è rappresentata dalla giornata di venerdì dove sarà bene che si dedichino all'amato.

Scorpione: umore sotto i tacchi. Lunedì e martedì le giornate più nervose al lavoro mentre il week-end saranno propensi al litigio sul fronte amoroso. Sarà bene che si ritaglino ampi spazi di relax.

Metamorfosi per il Sagittario

Sagittario: Urano e Marte in Toro si scontreranno con Giove nel loro segno e questo porterà i nativi a riflettere a fondo sulla propria vita.

Probabilmente decideranno di troncare una relazione amicale o interrompere una malsana abitudine.

Capricorno: favoriti sul lavoro. Le giornate di giovedì e venerdì saranno le più propense a far progredire i progetti lavorativi su cui si stanno concentrando i nativi. Domenica da dedicare a partner e figli.

Acquario: il segno meno favorito della settimana. Contrasti planetari andranno ad annullare i favori della Venere in Acquario rendendo i nativi poco concilianti sul versante amoroso. Sarà bene evitare acquisti esosi.

Pesci: scontrosi e letargici. Non avranno molta voglia di socialità anche se gli amici li inviteranno ad uscire la sera. Sarà probabile che si chiudano in loro stessi trascurando anche il loro aspetto fisico. Amore altalenante.