Annuncio

Annuncio

I pianeti si impegnano nell'elargire fortuna e promuovere nuove opportunità amorose, affinché i sentimenti abbiano la meglio sulla solitudine. L'Oroscopo dell'amore single cerca di spazzare via i dubbi e le incertezze che vivono i segni zodiacali, favorendo nuove storie felici. Analizziamo i transiti planetari nelle previsioni astrologiche di domani.

I cuori solitari e le previsioni astrologiche di mercoledì

Ariete: sarete di buonumore e simpatici, aperti agli altri e vogliosi di essere stimati per le vostre qualità. In ambito amoroso, cercherete una ragazza che abbia le caratteristiche di vostra madre, che sappia cucinare e sia dedita alla casa.

Toro: non mischiate la sfera affettiva con quella lavorativa, altrimenti finirete per disperdere le energie proficue che Marte nel vostro cielo vi regala.

Annuncio

Piuttosto valutate chi vi si avvicina, senza aggressività ma pensando a una probabile e disinteressata futura storia.

Gemelli: la congiunzione Luna-Giove dal cielo astrologico non vi mette i bastoni tra le ruote, poiché in opposizione. Potrete apparire alquanto malinconici e pessimisti, vedendo di cattivo occhio possibili opportunità amorose. Cercate di ristabilirvi, trovando il giusto equilibrio prima di aprirvi all'amore.

Cancro: siete alla ricerca di un amore che vi faccia battere il cuore e che vi prenda completamente, con smancerie e dimostrazioni d'affetto incluse. Attenzione a non ricercarlo troppo, andando incontro così a storie che in realtà non sono consone a ciò che voi vi aspettate.

Annuncio

Leone: è un periodo favorevole per l'amore, quindi cari amici del Leone non perdete altro tempo e "acciuffate" la fortuna al volo. Sono previsti incontri per voi, ricchi di sensazioni amorose profonde, in grado di procurarvi benessere.

Vergine: sarete piuttosto diffidenti nei confronti dell'amore e non vi aprirete a nuove storie per timore di soffrire o perché non ve la sentirete di fare un passo in più e distaccarvi dalla famiglia. Sentirete il bisogno di essere più precisi anche con i sentimenti.

L'oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non è un bel periodo per vivere l'amore, sarete troppo giù di morale per affrontare una novità amorosa. Vi sentite soli, ma preferite ritirarvi in un cantuccio di casa.

Annuncio

Perché non approfondire nuovi incontri sui social?

Scorpione: non vi spaventa la solitudine, e se un probabile corteggiatore non vi ispira fiducia e non vi fa battere il cuore, preferite lasciare andare questa situazione. Sarete molto esigenti in amore e pretenderete il meglio, poiché ve lo meritate.

Sagittario: sarete portati a sognare a occhi aperti, lasciandovi cullare sulle ali della fantasia. Rimanete con i piedi per terra, cari amici del Sagittario e cercate maggiori stimoli nella realtà. La Luna nel vostro domicilio garantisce avventure amorose in un luogo straniero.

Capricorno: poco espansivi e apparentemente troppo freddi nei confronti dei sentimenti, ricercherete l'amore ma esigerete quello vero. Non vi lasciate andare con facilità alle coccole, voi amici del Capricorno, ma pretendete lealtà e onestà da un probabile partner.

Acquario: la gioia di vivere, innata in voi amici dell'Acquario, vi renderà armoniosi e potrete brillare di luce propria, non passando di certo inosservati in una comitiva di amici. Apritevi a probabili storie che stanno per sbocciare, il momento è propizio.

Pesci: sarete molto inquieti e potrete abbandonarvi a una fervida immaginazione che vi distacca dalla realtà. Mercurio nel vostro domicilio astrologico emana degli impulsi, tutti da approfondire nelle relazioni amorose che stanno per nascere.