Nel terzo mese dell'anno, troviamo Plutone e Saturno in Capricorno. Nettuno e Mercurio in Pesci e Giove in Sagittario. Venere danzerà tra il Capricorno ed i Pesci. Urano inizialmente retrogrado in Ariete farà il suo rientro al moto diretto giorno 6 nel Toro. Marte nel segno del Toro. Nodo Lunare sarà nel Cancro tra la dodicesima e l'undicesima casa.

Sul podio

1° posto Toro: marzo garantisce cambiamenti tutt'altro che negativi per i nativi. Urano, tornando al moto diretto nel loro segno, spingerà gli avvenimenti verso una florida stabilità economica e realizzativa, a patto che i nati del segno si impegnino seriamente.

2° posto Capricorno: Meglio il lavoro che l'amore, almeno sino al 27 quando gli Astri volgeranno al bello anche nell'ambito amoroso facendo venir fuori il lato romantico ma anche quello capriccioso dei nati del segno.

3° posto Acquario: dal 2 al 26 Venere favorirà le romanticherie e la progettazione di viaggi in mete esotiche in compagnia dell'amato bene. Sarà bene restare concentrati al lavoro dal 6 al 15 quando potrebbero insorgere dei contrattempi alquanto fastidiosi.

I mezzani

4° posto Sagittario: incontri favorevoli. Gli influssi astrali metteranno sulla strada dei nativi nuove persone che, con tutta probabilità, potrebbero rivelarsi importanti per il loro futuro prossimo.

5° posto Leone: i progetti cambiano ma soddisfano. Venere sfavorevole per la quasi totalità del mese tenderà a far virare le attenzioni dei nati Leone verso i progetti lavorativi in essere. Questi ultimi potrebbero risultare ben diversi da come se li erano immaginati, ma forse ancor più soddisfacenti.

6° posto Scorpione: dal 2 al 27 l'amore andrà a gonfie vele. Dal 6 e per tutto il mese la concentrazione nell'ambito lavorativo dovrà essere massima in quanto potrebbero insorgere dei contrattempi.

7° posto Vergine: dal 6 al 26 la quasi totalità astrale sarà dalla loro parte. Sarà bene evitare di calcare territori lavorativi già calcati e gettarsi nelle nuove idee vincenti ed innovative offerte gentilmente da Urano.

8°posto Ariete: Urano, in questo caso, è il protagonista in negativo per i nativi.. Sarà bene risultare flessibili nelle questioni lavorative e trovare uno o più compromessi in ambito amoroso per far scorrere fluidamente questo mese.

9° posto Bilancia: confusione amorosa e soddisfazioni lavorative.

Se da una parte rancori e gelosie in ambito amoroso assaliranno i nativi, dall'altra le incombenze lavorative diverranno di facile gestione e potranno regalare qualche soddisfazione insperata.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: apatia ed attriti nelle coppie stabili. Le faccende amorose potrebbero destare qualche preoccupazione sino al 27 per poi tornare ad una più consona stabilità.. L'energia riprenderà giorno 31 con Marte che entrerà proprio nel loro segno.

11° posto Cancro: posizioni astrali avare di gratificazioni lavorative e saranno probabili litigi con capi e colleghi. Sarà bene che mantengano la calma e si dedichino all'amato bene ed ai figli dal 12 a fine mese che reclameranno la loro attenzione.

12° posto Pesci: rassegnazione e nostalgia. Sino al 27 umore sotto i tacchi poi, a seconda del tema natale, potrebbe esserci o una ripresa emotiva, con Venere che entrerà nel segno, o un'amplificazione della malinconia per i più nostalgici.