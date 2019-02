Annuncio

In questo fine settimana del 9 e 10 febbraio 2019 troviamo Venere, Saturno e Plutone in Capricorno. Urano, Luna e Marte in Ariete. Mercurio e Nettuno stabile in Pesci. Sole in Acquario e Giove in Sagittario. Nodo Lunare in Cancro nella prima casa.

Ariete destabilizzato

Ariete: la Luna porrà l'accento su ciò che non va nel quotidiano dei nativi. Il Sole e Saturno non risparmieranno di sottolineare le mancanze emotive e lavorative creando una confusione destabilizzante di difficile gestione.

Toro: fine settimana dall'umore altalenante. La mattinata di sabato sarà da dedicare all'amato bene ma, già dal pomeriggio e per l'intera domenica, gli influssi si faranno via via più ostili creando un malessere generale nei nati del segno.

Gemelli: il segno migliore del week-end. Influssi astrali che favoriranno i nati Gemelli già dal primo pomeriggio di sabato rendendoli vivaci ed in vena di socialità. Gli amici li chiameranno per una festa mondana.

Cancro: togliere le castagne dal fuoco. I nativi saranno tacciati di menefreghismo o svogliatezza nelle questioni lavorative e faranno bene ad affrontare subito i colleghi che li accusano mettendo i puntini sulle 'i'.

Leone determinato

Leone: il Sole acquariano non farà altro che aumentare l'ostinazione dei nati del segno che non risparmieranno le loro energie nemmeno nel fine settimana dedicandosi interamente alle faccende lavorative.

Vergine: inconcludenti. Si daranno un gran da fare al lavoro portando a compimento meno di quello che credevano. Leggermente migliori gli influssi per l'amore che regalerà ai nativi una domenica romantica.

Bilancia: fine settimana al cardiopalma. Certo che Luna e Sole non saranno molto favorevoli ai nati Bilancia che potrebbero sentirsi oppressi e fortemente insoddisfatti in ambito amoroso. Lavoro salta due turni.

Scorpione: opportunità nascoste. Gli influssi tenderanno a mettere sulla strada dei nativi delle opportunità mascherate da impedimenti. Starà ai nativi vedere oltre le apparenze. Amore galante domenica sera.

Acquario top

Sagittario: influssi contrastanti che renderanno il week-end dei nativi poco fertile nelle questioni amorose con probabili litigi con l'amato bene. Migliori le incombenze lavorative per i nati del segno che hanno progetti autonomi in essere.

Capricorno: gli ultimi due giorni della settimana saranno da dedicare al relax assieme a partner e figli in quanto le questioni lavorative potrebbero regalare poche soddisfazioni.

Acquario: sul podio del fine settimana. Romanticherie e viaggi galanti sabato a cui faranno seguito intimità amorose degne di nota domenica per i nativi. Lavoro da rinviare al lunedì.

Pesci: malinconie inespresse. I nati del segno potrebbero essere immersi nei problemi amorosi e lavorativi senza, com'è ovvio, trovare una'adeguata soluzione. Sarà bene ritagliarsi ampi momenti di relax. Amore non benissimo.