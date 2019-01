Annuncio

Nella settimana che va da giorno 11 al 17 febbraio 2019 troviamo Venere, Saturno e Plutone in Capricorno, Mercurio e Nettuno in Pesci, Mercurio e il Sole in Acquario ed il Nodo Lunare in Cancro. Di seguito tutte le previsioni per la settimana ad oggetto dei dodici segni zodiacali.

Cancro bisbetico

Ariete: il Sole acquariano per l'intera settimana spingerà i nati del segno ad essere suscettibili e scorbutici sia con la famiglia d'origine che col partner.

La rabbia si placherà probabilmente nel week-end con la Luna di fuoco.

Toro: lunedì e martedì i giorni migliori. Sette giorni in preda alla confusione lavorativa che i nativi avvertiranno di meno durante le prime due giornate dove sarà bene che si concentrino le loro energie.

Possibili litigi amorosi venerdì.

Gemelli: dubbi amorosi [VIDEO]. Gli influssi settimanali solleveranno qualche 'polverone' nelle faccende amorose sino alla giornata di giovedì. Da giorno 15 i nativi potranno dedicarsi ad amore e lavoro in egual misura in un clima più sereno.

Cancro: tra i più bersagliati della settimana. Tanti i Pianeti contrari, da Saturno al Sole, che non risparmieranno qualche polemica coi colleghi intorno alla giornata di mercoledì. Nel fine settimana sarà bene tenere la bocca chiusa.

Leone top

Leone: il Sole nel segno amico/nemico dell'Acquario fonderà i suoi influssi coi molti Astri favorevoli regalando ai nati Leone una settimana da urlo [VIDEO] con un week-end da dedicare prettamente all'amato bene.

Vergine: settimana divisa a metà. Sino a mercoledì sera i nativi avranno un turbinio di energie che immetteranno senza alcuno sforzo nell'adempiere alle incombenze lavorative.

Da giovedì gli Astri li vorranno meno vogliosi e più taciturni.

Bilancia: sino a venerdì pomeriggio qualche stress lavorativo e con la famiglia d'origine sarà da mettere in conto. Serenità e voglia di mondanità invece dalla sera di giorno 15. Amore salta un giro.

Scorpione: influssi contrastanti che genereranno un umore ombroso per i nativi. Piccoli spiragli di serenità nella giornata di mercoledì. Sarà bene evitare sforzi eccessivi da giorno 14 al 17.

Sagittario top

Sagittario: sul podio della settimana [VIDEO]. Sette giorni in crescendo per i nativi che cominceranno leggermente in sordina lunedì e martedì per notare un sensibile aumento di voglia ed umore da mercoledì mattina sino alla domenica.

Capricorno: ostinati con ottimi risultati al seguito sino al primo pomeriggio di mercoledì. Nei giorni successivi faranno bene a dedicarsi all'amato bene, spesso trascurato durante le ultime settimane.

Acquario: reattivi e pimpanti. L'energia che sarà regalata ai nativi dal luminare maschile, il Sole, verrà convogliata sulle faccende lavorative. Il partner potrebbe muovere qualche critica durante il week-end.

Pesci: disorganizzazione mentale. La confusione regnerà sovrana pur col paradosso di Mercurio nel loro segno che, in questo caso, non farà altro che affollare la mente dei nativi senza un giusto ordine di esecuzione.