È pronto l'Oroscopo settimanale dal 4 al 10 febbraio. I prossimi giorni saranno carichi di aspettative per tutti i segni dello zodiaco. Qualcuno potrebbe ricevere delle interessanti opportunità lavorative, altri faranno degli incontri interessanti. Insomma, sarà una settimana particolare. Scopriamo subito cosa aspettarci attraverso le previsioni.

Oroscopo settimanale: previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ariete: in settimana arriveranno delle opportunità professionali e finanziarie in campo lavorativo.

Non fatevi cogliere dall'insicurezza. La vostra timidezza vi dà spesso poca fiducia e questo non va bene. Iniziate a frequentare dei posti nuovi, sicuramente così incontrerete la vostra anima gemella.

Toro: è giunto il momento di sfruttare le vostre idee in campo professionale, potreste mettervi in proprio con un piccolo investimento. In amore non siate gelosi o la persona che vi sta a cuore potrebbe allontanarsi.

Gemelli: con la vostra furbizia potete avere delle idee imprenditoriali oppure accettare una proposta davvero allettante. In amore battete un po' la fiacca, non usate troppo lo smartphone ed evitate i messaggi notturni che potrebbero disturbare il partner.

Cancro: l'oroscopo settimanale è piuttosto buono per voi cancerini. Avete voglia di fare un lavoro diverso, non siate impazienti, non lamentatevi con colleghi e familiari. Avrete un successo inaspettato mentre in amore siete troppo esigenti e possessivi. Non fate ingelosire il partner.

Leone: siate più disponibili con i vostri colleghi e i superiori.

Dimostrate di avere voglia di fare e sarete valutati positivamente. In amore allontanate i sentimenti negativi, sappiate perdonare e non mostrate gelosia.

Vergine: guardate attentamente tutti ciò che avete conquistato e chiedetevi quale obiettivo volete prefiggere in campo lavorativo. In amore è sbagliato avere troppe persone per la testa. Tranquillizzate e rassicurate la persona amata.

Previsioni per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Bilancia: l'oroscopo invita a mettere da parte la pigrizia, mostrate i vostri progetti e avrete successo. Siete affascinanti e tutti vi noteranno, i single troveranno al più presto la persona giusta che li soddisferà.

Scorpione: mettete in pratica vostri progetti senza esitazione, le vostre economie miglioreranno in fretta. In amore farete delle nuove conoscenze e avrete una fortissima carica di eros.

Sagittario: aspettate il momento giusto per raggiungere il traguardo nel lavoro, credete nelle vostre capacità e rischiate per ottenere ciò che avete messo in cantiere.

In amore avete bisogno di stimoli, una persona chiederà di frequentarvi per conoscervi meglio.

Capricorno: nel lavoro non lasciatevi imporre le idee altrui. Ci saranno dei cambiamenti e potrete finalmente ottenere dei meriti e delle promozioni. Nella sfera sentimentale, invece, avrete delle situazioni affettive ed intriganti con una persona che vi piace

Acquario: avete voglia di fare sempre di più e ci riuscirete con facilità, viaggerete molto per la professione. In campo amoroso mostrate un'apertura mentale e non siate gelosi.

Pesci: siete attenti e precisi nel lavoro ma cercate di non guardare troppo i dettagli. Potete apparire esagerati e infastidire chi vuole farsi gli affari suoi. In amore dovete guardarvi intorno, conoscerete persone nuove, ma cercate di non essere tremendamente esigenti.