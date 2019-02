Annuncio

Un'altra settimana è giunta al termine e un nuovo mese è appena iniziato, scopriamo dunque quali sono i presagi degli astri e delle stelle per questo week end. Ecco qui di seguito l'Oroscopo di sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Astrologia del fine settimana, sabato 2 e domenica 3 febbraio, segno per segno

Ariete: la giornata di sabato potrebbe rivelarsi un pochino faticosa per i nati sotto questo segno, soprattutto gestire i rapporti interpersonali non si rivelerà semplice.

In amore o in ambito lavorativo qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni tra le ruote, il consiglio degli astri è quello di non innervosirvi ed evitare le provocazioni.

Nella giornata di domenica ci sarà un momento di recupero e le problematiche potrebbero essere chiarite.

Toro: durante il fine settimana vi sentirete in gran forma e nel pieno delle energie, potrebbe essere l’occasione giusta per organizzare un piccolo viaggio o una serata tra amici. C’è serenità all’interno della sfera sentimentale, durante le giornate di sabato e domenica dedicatevi al partner e alla famiglia. Prendetevi una pausa dagli impegni lavorativi, la settimana, infatti, potrebbe rivelarsi faticosa in tal senso.

Gemelli: durante la giornata di sabato il lavoro vi terrà molto occupati, ma le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Nella giornata di domenica invece i sentimenti tornano protagonisti, ci sarà stabilità all’interno della sfera sentimentale e i single potrebbero fare degli incontri interessanti per il futuro.

Cancro: è un momento particolare per i nati sotto questo segno, molti di voi sono alla ricerca di certezze e conferme per quanto riguarda i sentimenti, ma queste non arrivano. Nella giornata di sabato potrebbero esserci delle tensioni all’interno del rapporto di coppia, ma da domenica alcune problematiche potranno essere affrontate con maggior successo. Cercate di evitare le polemiche, potreste dire qualcosa di cui pentirvi. Migliora la situazione lavorativa, il mese di febbraio infatti si rivela positivo in tal senso e potrebbero arrivare imperdibile occasioni.

Leone: la settimana è stata abbastanza impegnativa per il Leone, molti sono stati gli impegni e le situazioni che vi hanno tenuti occupati. Durante il week end potrete fare affidamento su un cielo molto positivo, vi sentirete energici e la voglia di fare prevarrà. Tuttavia domenica 3 febbraio sarebbe meglio concedersi del sano riposo che vi permetta di iniziare nel migliore dei modi la nuova settimana. Serenità in amore, si riaccende la passione.

Vergine: con l’arrivo di febbraio inizia per questo segno un momento di recupero e positività, che toccherà tanto l’aspetto lavorativo quanto i sentimenti. Le giornate di sabato e domenica si riveleranno molto vantaggiose soprattutto per l’amore, eventuali incomprensioni con il partner potranno essere chiarite e il weekend potrà essere trascorso all’insegna della serenità e del romanticismo. Le stelle favoriscono i nuovi incontri.

Da Bilancia a Pesci

Bilancia: i nati sotto questo segno preferiranno trascorrere queste due giornate in solitudine, l’arrivo del 2019 ha apportato alcuni cambiamenti nella vita lavorativa e sentimentale della Bilancia. Per alcuni di voi è arrivato il momento di schiarirsi le idee e iniziare a lavorare su progetti futuri.

Scorpione: nella giornata di sabato 2 febbraio 2019 potrebbero nascere delle interessanti opportunità per quanto riguarda l’ambito lavorativo, qualcuno potrebbe ricevere una proposta di lavoro, anche in una città estera. La giornata di domenica al contrario sarà dedicare ai sentimenti, febbraio sarà un mese positivo in tal senso e anche coloro i quali vogliono ricominciare dopo una storia finita o una separazione potrebbero fare incontri interessanti durante il corso del mese.

Sagittario: sarà un fine settimana faticoso per il Sagittario, potrebbero esserci delle degli inconvenienti da risolvere all’interno dell’ambito lavorativo e come se non bastasse qualcuno dovrà fare i conti con un calo di energie. Cercate di evitare eccessive fonti di stress e soprattutto nella giornata di domenica cercate di ritagliarvi un momento di riposo, per permettere al vostro corpo di ricaricare le energie necessarie ad iniziare la nuova settimana.

Capricorno: un quadro astrale molto vantaggioso accompagnerà il Capricorno durante il corso del mese di febbraio 2019, delle belle novità arriveranno sia per quanto riguarda la sfera sentimentale che l’ambito lavorativo. Quelle che seguono saranno due giornate di grande intensità, le energie non mancheranno così come la voglia di fare, sfruttate al massimo questo cielo positivo per iniziare nuovi progetti o per dichiararvi alla persona amata.

Acquario: sabato 2 e domenica 3 febbraio 2019 si riveleranno giornata sottotono per l’Acquario, alcuni di voi potrebbe risentire di un calo di energie e accusare piccoli fastidi fisici. Le tensioni non mancheranno anche per quanto riguarda l’amore, delle polemiche potrebbero nascere all’interno del rapporto di coppia, qualcuno potrebbe alzare troppo la voce.

Pesci: il mese di febbraio 2019 si rivelerà molto positivo per i nati sotto questo segno, il recupero inizierà già a partire da questo fine settimana. Le giornate di sabato e domenica vi daranno maggior serenità sia per quanto riguarda la sfera lavorativa che la sfera sentimentale. Incontri favoriti.