Annuncio

Annuncio

In questo venerdì 15 febbraio 2019 troviamo la Luna ed il Nodo Lunare in Cancro nella dodicesima casa. Plutone, Saturno e Venere in Capricorno. Sole in Acquario e Giove in Sagittario. Marte in Toro ed Urano retrogrado nei gradi dell'Ariete. Nettuno e Mercurio nel segno dei Pesci.

Di seguito le previsioni per i 12 segni zodiacali.

Gelosia amorosa per il Cancro

Ariete: gli influssi odierni smorzeranno il carattere fumantino dei nativi rendendoli silenziosi e meno iracondi del solito.

Tale comportamento sarà apprezzato particolarmente dalle persone con cui avranno a che fare.

Toro: amore pantofolaio. Tante le incombenze lavorative da ultimare ma i nativi preferiranno metterle in stand-by e dedicarsi all'intimità casalinga assieme all'amato bene.

Advertisement

Gemelli: divisi tra famiglia d'origine e lavoro. Venerdì in cui la famiglia originaria reclamerà la loro attenzione ed i nati del segno faranno i salti mortali per ritagliare lo spazio da dedicargli portando, nel frattempo, a compimento le faccende lavorative quotidiane.

Cancro: la congiunzione tra la Luna ed il Nodo Lunare metterà in risalto i deficit della relazione amorosa e saranno molti i nati Cancro che discuteranno animatamente col partner dimostrando grande gelosia.

Leone avventuriero

Leone: gli influssi di questo venerdì spingeranno i nativi a cercare il flirt rispetto alla, più stabile, anima gemella. Preferiranno la leggerezza anche al lavoro non adirandosi di fronte a qualche ostacolo che gli si parerà dinanzi.

Vergine: venerdì mondano. Qualche preoccupazione amorosa indirizzerà i nati Vergine a soddisfare le loro momentanee lacune affettive nello shopping.

Advertisement

I migliori video del giorno

Sarà bene, però, non far prevalere le loro mani bucate.

Bilancia: timidi ed introversi. I pianeti in Cancro avranno un forte ascendente sui nativi questo venerdì smorzando la loro vitalità e socialità rendendoli più incupiti di come siano solitamente.

Scorpione: umore sotto i tacchi. Sin dal mattino i nativi potrebbero accusare una certa fiacchezza e questa spossatezza fisica ed energetica influenzerà negativamente sul loro umore.

Sagittario pieno di energie

Sagittario: dal primo pomeriggio i nati del segno sentiranno crescere le loro energie e, sin da subito, le indirizzeranno verso le relazioni amorose in essere, con grande soddisfazione dell'amato bene.

Capricorno: confusionari. Venerdì dove gli influssi astrali vorranno confondere le idee dei nativi che, seppur determinati a proseguire nei loro intenti, noteranno pochi riscontri in termini di soddisfazioni.

Acquario: disordinati e creativi. I due aggettivi che per antonomasia contraddistinguono i nativi oggi sembreranno essere ancora più marcati del solito. Amore a gonfie vele.

Pesci: i nati del segno oggi potrebbero trovarsi di fronte ad un bivio relazionale che necessita di una scelta immediata. Sarà bene non optare per la possibilità più pericolosa come prediligono, stranamente, fare nell'ultimo periodo.