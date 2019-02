Annuncio

Per tutti e dodici i segni zodiacali parte una nuova intensa settimana. Quali novità porteranno con loro stelle e pianeti? Scopriamolo leggendo l'Oroscopo di lunedì 4 febbraio 2019.

Previsioni zodiacali 4 febbraio: la giornata per i segni

Ariete: in questo inizio settimana potrete vivere un rapporto complicato se frequentate una persona della Bilancia o dell'Acquario. C'è forte agitazione, meglio lasciar da parte situazioni inutili. Nel lavoro evitate di azzardare, non è questo il momento per programmare un cambiamento.

Fastidi per il fisico.

Toro: a livello amoroso giornata che vede la Luna dissonante, per questo motivo attenzione ai contrattempi. Nel lavoro cercate di frequentare solo persone valide, in questo momento ci vuole più impegno nel realizzare qualcosa.

Gemelli: a livello amoroso la Luna è in aspetto positivo, per questo motivo non mancheranno le soddisfazioni. Nel lavoro progetti da lanciare e da completare nei prossimi giorni. Recupero per il fisico.

Cancro: per i sentimenti giornata che vedrà difficoltà nel gestire alcune relazioni, questo perché il fine settimana ha portato qualche disagio. A livello lavorativo, se arriva una nuova proposta fate delle scelte ora, attenzione solo a Marte dissonante che invita alla calma.

Leone: in amore la Luna in opposizione porterà stanchezza, se avete vissuto una separazione da poco presto arriveranno nuove soluzioni. Nel lavoro in questo periodo ci sono delle scelte da fare, evitate solo di andare contro qualcuno. Energia per il fisico.

Vergine: per i sentimenti giornata che vi invita a mettere a segno nuove conoscenze, in particolare agite se siete soli da tempo.

Venere favorevole aiuta. Nel lavoro, se avete un'attività indipendente periodo positivo per cambiare. Fisico che chiede di riposare di più.

Bilancia: a livello sentimentale qualcuno è ancora indeciso tra due storie. Pazienza nelle relazioni con gli altri. A livello lavorativo, se avete fatto delle richieste è possibile ricevere risposte positive in questa fase, attenzione sola non scoraggiarsi.

Scorpione: a livello amoroso giornata sottotono, anche se Venere è tornata favorevole, la Luna è opposta e invita a fare attenzione. Nel lavoro è vietato fare passi falsi, in questo momento siete determinati e forti.

Sagittario: in amore periodo che porta a valutare progetti a lunga scadenza, il cielo è positivo, per questo motivo non fermatevi. A livello lavorativo datevi maggiormente da fare, non sottovalutate un incontro che potrebbe essere importante per voi. Nervosismo che non fa bene al fisico.

Capricorno: giornata valida a livello amoroso, Luna e Venere dal 7 saranno positivi al segno, per questo sfruttate al meglio questo periodo.

Nel lavoro non è un periodo esaltante, ma nel complesso Venere nel segno aiuta i nuovi progetti anche se aumenta l'agitazione. Fisico che chiede di non fare troppi sforzi.

Acquario: in amore Venere sarà nel segno a breve, questo porterà una buona capacità di relazione con gli altri e di esperienze positive. Nel lavoro il recupero non manca, anche se qualcuno potrebbe essere contro di voi. Fate tutto con calma.

Pesci: a livello amoroso occorre capire cosa è rimasto dopo una relazione, visto che gennaio è stato un mese pesante, ma questa fase nel complesso è interessante. Nel lavoro ci si applica molto, periodo di buon recupero per questo motivo evitate di perdere troppo tempo. Le cure che partono ora sono favorite.