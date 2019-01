Annuncio

In questa settimana che va dal 18 al 24 febbraio 2019 troviamo Venere, Plutone e Saturno in Capricorno. Mercurio, Nettuno ed il Sole (dapprima in Acquario) transiteranno nel segno dei Pesci. Urano e Marte in Toro. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. La Luna danzerà tra il segno del Leone a quello dello Scorpione. Di seguito le previsioni per i 12 segni zodiacali.

Cancro innamorato

Ariete: settimana sprint ma solo sino a mercoledì. I nativi si accorgeranno da giovedì che sarà più prudente abbassare i toni e non alzare ulteriormente l'asticella dell'ambizione.

Probabili litigi amorosi.

Toro: sette giorni tutt'altro che positivi. I nati del segno dovranno darsi molto da fare per ricevere qualche soddisfazione lavorative. Nelle questioni amorose da etichettare col 'bollino rosso' le giornate del 23 e 24 febbraio.

Gemelli: dispersione energetica. Lunedì e martedì i nati Gemelli saranno col vento in poppa nelle faccende amorose. Da mercoledì, invece, gli influssi disarmonici porteranno qualche attrito lavorativo e conseguente impegno poco fruttuoso.

Cancro: influssi astrali che regaleranno ai nativi sette giorni di pura passione amorosa [VIDEO]. Nel fine settimana potranno risolvere qualche grana con la famiglia d'origine ed i figli. Lavoro salta un giro.

Scorpione top

Leone: sino a giovedì col vento in poppa. I primi quattro giorni della settimana i nativi saranno concentrati sui progetti in essere, dove i lavoratori autonomi riceveranno le maggiori soddisfazioni.

Vergine: influssi contrastanti che genereranno confusione. Le giornate migliori saranno quelle centrali mentre per le restanti sarà bene che i nati del segno si ritaglino ampi spazi di relax.

Bilancia: da lunedì a mercoledì pomeriggio i nativi navigheranno in acque tranquille. Sarà dalla sera del giorno 20 che qualche attrito amoroso potrebbe subentrare. Sarà bene chiarire subito con l'amato bene perchè si evitino un week-end 'glaciale'.

Scorpione: il segno migliore della settimana [VIDEO]. Ad un lunedì soffocante seguiteranno sei giorni gradevoli, anche nell'umore, e ricche di prospettive lavorative di un certo spessore. Sabato da dedicare all'amore.

Pesci svogliato

Sagittario: tanta voglia di dedicarsi al lavoro, anche quello che richiederà una certa intensità energetica, ma meno propensi di convogliare le proprie energie sul partner. Lunedì e martedì i giorni migliori.

Capricorno: ostinati e convincenti. Sino a giovedì qualche influsso sfavorevole renderà i nativi meno focalizzati del solito ma dal pomeriggio del 21 si dedicheranno alle faccende lavorative a tutto tondo. Parentesi amorosa tra sabato pomeriggio e domenica mattina.

Acquario: giovedì di sorprese. Il passaggio del Sole dal loro segno a quello dei Pesci vorrà regalare una novità amorosa ai nativi.

Se in coppia potrebbero scoprire una nuova affinità con l'amato bene, se single potrebbero venire a conoscenza di un interesse nei loro confronti da parte di una persona intrigante.

Pesci: sabato la giornata migliore [VIDEO]. Il resto della settimana li vedrà focalizzati sul 'lamento' auto-indotto o con le persone vicine. Questo deleterio atteggiamento li renderà svogliati in quanto perderanno molte energie solari inutilmente.