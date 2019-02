Annuncio

In questo lunedì 25 febbraio troviamo Urano in Ariete e Marte in Toro. Luna in Scorpione e Giove in Sagittario. Venere, Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Nettuno, Mercurio e il Sole nei Pesci. Nodo Lunare in Cancro.

Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni.

Ariete bellicoso

Ariete: poco organizzati ed inclini al litigio. Gli influssi odierni renderanno i nativi in balia della confusione di idee e saranno probabili dei litigi amorosi per questioni di poco conto.

Toro: creatività offuscata. Per i nati del segno che svolgono un'attività autonoma questo lunedì potrebbe rivelarsi poco fruttuoso in materia di profitti ma anche di idee originali e produttive.

Gemelli: voglia di socialità.

I favorevoli influssi lunari agevoleranno la sete di mondanità dei nati Gemelli. In serata saranno probabili incontri stuzzicanti sotto il profilo amoroso.

Cancro: amore a gonfie vele. Se da una parte le questioni lavorative desteranno qualche preoccupazione di troppo, dall'altra l'amore sarà favorito dalle posizioni planetarie.

Scorpione top

Leone: lunedì fiacco. La Luna opposta non farà sconti ed i nativi potrebbero accusare la pesantezza di questo lunedì nei rapporti lavorativi, che risulteranno meno concilianti del solito. Amore salta un giro.

Vergine: ostinati ma poco produttivi. Sin dalle prime ore dell'alba si daranno da fare al lavoro e tra le mura domestiche. A fine giornata, però, la loro soddisfazione sui risultati non sarà delle migliori.

Bilancia: dubbi amorosi. La mattina scorrerà via tranquilla ma dal primo pomeriggo qualche dubbio o gelosia amorosa potrebbe sopraggiungere nella mente dei nativi. Sarà bene soprassedere in quanto saranno frutto della loro fantasia.

Scorpione: il segno migliore del giorno. Che si tratti di relazioni consolidate, nuove conoscenze o flirt clandestini i nati Scorpione beneficeranno appieno degli influssi odierni, capitanati dalla Luna nel loro segno.

Pesci in disparte

Sagittario: lavorare senza fatica. Molte le energie messe a disposizione dagli Astri questo lunedì per i nativi che impiegheranno totalmente nell'adempiere alle incombenze lavorative. Amore latitante.

Capricorno: Saturno oggi si dimentica dei nati del segno e rende poco fruttuoso il loro impegno lavorativo.

Favoriti i lavoratori dipendenti rispetto a quelli autonomi. Sarà meglio evitare acquisti ingenti.

Acquario: lunedì diviso a metà. Sino al primo pomeriggio sarà da dedicare all'amore, subito dopo le attenzioni dei nativi vireranno sui progetti lavorativi in essere. Creatività per i lavoratori autonomi.

Pesci: trascuratezza fisica e mentale. Grande confusione dettata dagli Astri a cui i nati Pesci non opporranno la minima resistenza scivolando in un lunedì 'letargico', isolati da tutti. In amore potrebbe andare decisamente meglio.