L'Oroscopo di lunedì 11 febbraio vede come protagonista il pianeta Mercurio nel segno dei Pesci. Questo passaggio planetario accende la fantasia di tutti i segni dello Zodiaco, potenziando l'immaginazione e incrementando anche le capacità intellettive. Puntando su un'energia quasi trascendentale, analizziamo le previsioni astrologiche di inizio settimana, sottolineando le buone opportunità comunicative e i sentimenti che sgorgano dal cuore.

I segni dello Zodiaco e l'empatia nelle previsioni astrologiche di lunedì

Ariete: dedicate un po' di tempo a voi stessi, ritagliando uno spazio tutto vostro ideale per rilassarvi. Sempre al lavoro e carichi di energia, in fondo ve la meritate una pausa refrigerante.

Nella sfera affettiva, voi che siete single guardatevi intorno: l'amore è dietro l'angolo.

Toro: finalmente Mercurio è giunto in Pesci e rompe la quadratura sfavorevole per il vostro segno. Potrete iniziare a progettare per il futuro, con fiducia e spirito innovativo. Ricordate: siete voi gli artefici del vostro destino quindi osate, i pianeti sono dalla vostra parte.

Gemelli: rimanete con i piedi per terra cari amici dei Gemelli, evitando di fuggire da una realtà amorosa che vi opprime un po', quindi apritevi maggiormente al dialogo. Mercurio vi stuzzica e vi disturba, mettendovi in condizione di fare qualche gaffe, quindi attenzione sul lavoro.

Cancro: sarete molto ricettivi nel capire al volo i pensieri del partner o delle persone a cui volete bene.

Molto comprensivi e intuitivi, vi immedesimerete nelle situazioni con empatia. Nel lavoro, sarete concreti ed essenziali, potenziando così anche le vostre entrate finanziarie.

Leone: affettuosi e generosi, sarete molto aperti nei confronti del prossimo, offrendovi anche per aiutare un amico in difficoltà. Il trigono Giove e Luna infonde benessere in voi, tutta da investire nel rapporto amoroso. Approfittate di questa spinta fortunata per incrementare i successi lavorativi, tuffandovi in grandiosi progetti. Avrete la meglio.

Vergine: troppo capricciosi e incostanti, spesso date eccessivo spazio a cose futili. Mercurio in opposizione nel vostro domicilio, rallenta le vostre scelte e non vi fa mettere a fuoco i dettagli. Quindi dedicate maggiore attenzione alla sfera lavorativa, evitando di sbagliare. In amore, attenzione ai fraintendimenti.

Rivoluzione sentimentale nell'oroscopo di lunedì

Bilancia: puntate maggiormente nel lavoro, la sfera amorosa a volte non vi stimola come vorreste e diventate apatici. Allora non battete la fiacca e affrontate gli impegni professionali a viso aperto, guadagnandovi promozioni con il sudore. Vedrete che pian pianino anche la sfera amorosa si aggiusterà.

Scorpione: vi sentirete più leggeri, nulla vi sembrerà impossibile e potrete guardare al futuro con speranza, sicuramente lo migliorerete. Attingete alle vostre spiccate capacità ricettive per potenziare gli introiti e siate maggiormente riflessivi in amore, capendo di più i bisogni del partner.

Sagittario: la nuova quadratura di Mercurio nella dodicesima casa vi procura troppa confusione, quindi rischierete di mancare di obiettività su alcune decisioni da intraprendere con sicurezza. Occhio a non fare scelte sbagliate, riflettete bene sulle vostre posizioni amorose.

Capricorno: siete nervosi e impazienti, forse è colpa della Luna che in casa astrologica prima, è in opposizione e offusca il vostro cielo. Attenzione a ciò che dite, potreste esagerare un po' con delle risposte "taglienti" dirette al vostro capo o alla persona amata.

Acquario: il Sole continua a risplendere nel vostro cielo, accendendo il vostro entusiasmo. Urano, il vostro astro guida, vi spiana la strada per intraprendere una vera e propria rivoluzione. E' giunto il momento di agire, evolvendo in positivo una sfera della vostra vita che desiderate cambiare.

Pesci: siete in continua evoluzione e questo percorso progressivo miscela la realtà a un mondo fantasioso che solo voi siete in grado di creare. La spinta comunicativa è al massimo, grazie all'entrata di Mercurio nel vostro domicilio. Nettuno lo spalleggia facendovi rapportare perfettamente con i vostri colleghi e la persona amata.