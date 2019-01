Annuncio

Annuncio

Nel 2019 troviamo Marte che passerà dal segno dell'Ariete a quello dello Scorpione. Urano dapprima in Ariete si sposterà il 5 marzo in Toro. Saturno tutto l'anno in Capricorno e Giove in Sagittario sino a dicembre. A questi transiti verranno aggiunte le posizioni veloci che andremo ad approfondire negli oroscopi per tempistiche più brevi. Di seguito troverete le posizioni dei 12 segni ordinate dal migliore al peggiore con accanto ad ognuno una parola chiave che identifica il loro 2019.

Sul podio

1° posto Leone (Rifioritura) . I numerosi influssi favorevoli renderanno piacevoli le nuove conoscenze amorose per i single ed i rinnovamenti domestici per le coppie. I lavoratori autonomi avranno dalla loro idee geniali [VIDEO] mentre chi lavora alle dipendenze altrui riceverà aumenti di stipendio spesso corredati da posizioni milgiori nella scalagerarchica. Da marzo a giugno Marte potrebbe provocare un calo fisico.

. I numerosi influssi favorevoli renderanno piacevoli le nuove conoscenze amorose per i single ed i rinnovamenti domestici per le coppie. I lavoratori autonomi avranno dalla loro idee geniali mentre chi lavora alle dipendenze altrui riceverà aumenti di stipendio spesso corredati da posizioni milgiori nella scalagerarchica. Da marzo a giugno Marte potrebbe provocare un calo fisico. 2° posto Sagittario (Efficacia) . Sino a marzo potrebbe esserci una questione amorosa da sistemare ma dal mese di aprile tutto assumerà una forma più fattibile e troveranno il modo giusto per concretizzare le loro idee. Dicembre orientato verso la progettualità [VIDEO] legata al futuro prossimo.

. Sino a marzo potrebbe esserci una questione amorosa da sistemare ma dal mese di aprile tutto assumerà una forma più fattibile e troveranno il modo giusto per concretizzare le loro idee. Dicembre orientato verso la progettualità legata al futuro prossimo. 3° posto Capricorno (Caparbietà). Saturno li renderà ancora più caparbi del solito e così dovranno attendere che passi gennaio per poter vedere i loro risultati. Le coppie ritroveranno l'intesa perduta [VIDEO] . Dicembre di concretizzazioni, anche clamorose.

I mezzani

4° posto Scorpione (Stabilità) . Lo scorso anno il munifico Giove ha reso più chiari i pensieri e rifocillato le entrate economiche dei nativi, ecco che il 2019 li spingerà a consolidare le posizioni raggiunte sul lavoro e di dedicarsi all'amore. In autunno previsti cambi di domicilio e figli in arrivo.

. Lo scorso anno il munifico Giove ha reso più chiari i pensieri e rifocillato le entrate economiche dei nativi, ecco che il 2019 li spingerà a consolidare le posizioni raggiunte sul lavoro e di dedicarsi all'amore. In autunno previsti cambi di domicilio e figli in arrivo. 5° posto Cancro (Romanticherie) . Il 2019 sarà per i nati del segno un anno improntato sulle faccende amorose. Saranno fortemente favorite dagli astri sia il recupero di storie traballanti che i ritorni di fiamma, con epiloghi tutti da scoprire. Il severo Saturno piazzerà qualche ostacolo lavorativo da inizio primavera sino ad estate inoltrata.

. Il 2019 sarà per i nati del segno un anno improntato sulle faccende amorose. Saranno fortemente favorite dagli astri sia il recupero di storie traballanti che i ritorni di fiamma, con epiloghi tutti da scoprire. Il severo Saturno piazzerà qualche ostacolo lavorativo da inizio primavera sino ad estate inoltrata. 6° posto Toro (Volitivi) . Le decioni drastiche e veloci propizieranno la loro rinascita verso un futuro solido che avrà luogo dal mese di marzo. Bisognerà che scelgano tra Lavoro ed Amore perché nel 2019 entrambe non si potranno avere.

. Le decioni drastiche e veloci propizieranno la loro rinascita verso un futuro solido che avrà luogo dal mese di marzo. Bisognerà che scelgano tra Lavoro ed Amore perché nel 2019 entrambe non si potranno avere. 7° posto Gemelli (Perseveranza) . Sino all'estate Giove in Sagittario e Mercurio in Pesci metteranno a dura prova i nervi dei nativi. Se passeranno 'indenni' questa prima parte del 2019 si prospetterà per loro un autunno ricco di sorprese.

. Sino all'estate Giove in Sagittario e Mercurio in Pesci metteranno a dura prova i nervi dei nativi. Se passeranno 'indenni' questa prima parte del 2019 si prospetterà per loro un autunno ricco di sorprese. 8° posto Ariete (Chiarimenti) . Giove favorevole e Saturno opposto si daranno battaglia per tutto il 2019 spingendo i nativi a rivedere le proprie posizioni e comportamenti in amore e con la famiglia d'origine. Per chi non capirà alcuna 'lezione' dagli errori commessi, Saturno promette di divenire ancor più severo negli anni a venire.

. Giove favorevole e Saturno opposto si daranno battaglia per tutto il 2019 spingendo i nativi a rivedere le proprie posizioni e comportamenti in amore e con la famiglia d'origine. Per chi non capirà alcuna 'lezione' dagli errori commessi, Saturno promette di divenire ancor più severo negli anni a venire. 9° posto Bilancia (Concentrazione). Lavoro e famiglia d'origine reclameranno a gran voce l'attenzione dei nativi. Bisognerà trovare il giusto spazio a fatica per l'amato bene. La stagione più nervosa sarà quella estiva.

Ultime posizioni