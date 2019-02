Annuncio

Previsioni astrologiche della giornata di domenica 10 febbraio 2019. Cosa prevedono le stelle e gli astri per tutti i segni zodiacali? Ecco l'oroscopo con il lavoro, la salute e l'amore del giorno.

Ariete: con la luna nel segno, in campo sentimentale potreste avvisare dei momenti di nervosismo. In campo lavorativo avrete una grande energia, non sarà però semplice gestire il rapporto con i collaboratori.

Toro: in campo amoroso, con la luna nel segno, vi sentirete particolarmente forti e vitali. Nel lavoro, con Marte nel segno a partire dai prossimi giorni, avrete una marcia in più.

Gemelli: cercate di recuperare le energie perse e non stancatevi in questa giornata. Con la luna in buon aspetto non mancheranno delle buone emozioni.

Buona forza anche in campo professionale.

Cancro: la giornata sarà sottotono, ma dai prossimi giorni vivrete una buona ripresa. In campo lavorativo cercate di non sottovalutare delle proposte. Evitate polemiche in campo emozionale.

Leone: sarà una buona giornata per i nati leone. In campo amoroso potrete fare dei buoni progetti, bene anche il lato lavorativo.

Vergine: in campo salutare potreste avvisare dei fastidi, questo anche a causa dell'opposizione di mercurio. In campo amoroso alcune questioni potrebbero causare dei problemi al vostro rapporto di coppia.

Astrologia di domenica 10 febbraio

Bilancia: in ambito lavorativo potrebbero arrivare delle proposte interessanti in questa giornata, fatevi forza.

In amore, potrebbero nascere delle discussioni.

Scorpione: con il transito di mercurio potrebbero nascere dei nuovi amori in questo periodo. In campo lavorativo alcune situazioni vanno esaminate con cautela.

Sagittario: non è un periodo sottotono per le coppie, ma è possibile che nascano delle discussioni a causa di problemi economici. In campo professionale ci sono delle situazioni complesse da gestire.

Capricorno: cercate di avere pazienza in campo sentimentale, alcune questioni potrebbero infatti non risultarvi molto chiare. In campo lavorativo valutate bene le diverse situazioni che si presenteranno.

Acquario: Luna favorevole, belle le stelle in campo amoroso, non sono da sottovalutare alcuni cambiamenti.

Per quanto riguarda il campo lavorativo potreste valutare delle nuove strade.

Pesci: per quanto riguarda l'ambito lavorativo cercate di risolvere i problemi con calma. In amore, qualcuno potrebbe fare degli incontri importanti, ma potrebbero anche nascere delle divergenze.