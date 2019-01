Annuncio

Annuncio

In questa settimana che va dal 25 febbraio al 3 marzo 2019 troviamo Mercurio e Nettuno in Pesci. Plutone, Saturno e Venere (sino al giorno 1) in Capricorno. Da sabato Venere si sposterà nel segno dell'Acquario. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. Marte e Urano nel segno dell'Ariete.

Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali.

Gemelli top

Ariete: influssi settimanali contrastanti che renderanno i nativi irrascibili con picchi di nervosismo nelle giornate di lunedì, sabato e domenica.

Faccende amorose un po' confuse.

Toro: lunedì e martedì l'apatia regnerà sovrana per i nativi. Da mercoledì a venerdì sprint lavorativo dove potranno vantare energia da vendere.

Advertisement

Fine settimana in preda al nervosismo amoroso.

Gemelli: la settimana scivolerà via fluida ed in maniera appagante per i nati del segno. Se manterranno la calma mercoledì, gli altri giorni potranno godersi appieno le influenze astrali [VIDEO] positive che faranno bene a convogliare verso l'amato bene.

Cancro: partenza col botto. Sino alla sera del 26 febbraio i nati Cancro saranno pimpanti in amore poi la settimana scivolerà sino a domenica senza troppe novità eclatanti.

Bilancia sul podio

Leone: sette giorni sottotono per i nativi. Influssi poco favorevoli potrebbero determinare un umore altalenante e poca voglia di romanticherie. Il lavoro andrà meglio dell'amore.

Bilancia: amore in pole position. Gli attriti col partner dell'ultimo periodo lasceranno spazio alle riconciliazioni con lieto fine già da mercoledì.

Advertisement

I migliori video del giorno

Week-end di sbocchi lavorativi eccellenti.

Vergine: astri confusionari. I pianeti saranno alleati per rendere le idee dei nati Vergine fuori controllo e senza un apparente filo logico. La fortuna sfacciata, che spesso li contraddistingue, potrebbe venir meno da giovedì.

Scorpione: inizio settimana da dedicare alla sistemazione delle incombenze lavorative. Da mercoledì pomeriggio sarà bene ritagliarsi ampi spazi di relax.

Acquario al primo posto

Sagittario: tanta fatica e pochi risultati. I nati del segno si daranno un gran da fare al lavoro portando un magro bottino di soddisfazioni a casa. La giornata di giovedì sarà da improntare sul romanticismo.

Capricorno: caparbietà da smorzare. La grinta che contraddistingue i nativi sarà bene che sia attenuata perchè potrebbero sprecare molte energie su progetti fallimentari già in partenza. Meglio dedicarsi all'amato bene da venerdì.

Acquario: il segno migliore del giorno [VIDEO]. L'unica pecca potrebbe riguardare la famiglia d'origine con la quale un litigio potrebbe covare sotto la cenere ed esplodere mercoledì. Amore e lavoro con una marcia in più.

Pesci: pensieri su penseri. A prescindere da ciò che diceva Socrate, pensare incessantemente non porta ad alcun risultato soddisfacente ma purtroppo i nativi seguiranno le indicazioni del filosofo, immergendosi nel rimuginamento dei propri pensieri. Le giornate centrali saranno le più malinconiche.