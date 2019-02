Annuncio

In questa settimana che va dal 18 al 24 marzo troviamo il Sole che passerà dai Pesci all'Ariete. La Luna viaggerà dal Leone allo Scorpione. Nodo lunare in Cancro e Giove in Sagittario. Nettuno e Mercurio in Pesci. Saturno e Plutone in Capricorno. Venere in Acquario e Marte assieme ad Urano nel segno del Toro. Di seguito le previsioni per i dodici segni.

Ariete sotto esame, Toro stacanovista

Ariete: progetti sotto esame. Da una parte le questioni lavorative procederanno stabili senza troppi scossoni. Dall'altra parte, però, quando il Sole farà l'ingresso nel loro segno sarà necessario revisionare i progetti lavorativi in essere, scartando quelli oramai superflui.

Toro: duro lavoro. Le posizioni astrali regaleranno molte energie ai nativi che immetteranno nelle questioni lavorative.

Con ogni probabilità il loro sarà un duro lavoro, ma le soddisfazioni economiche li ripagheranno a dovere.

Gemelli: settimana divisa a metà. Sino a giovedì l'amore, in tutte le sue forme, balzerà in primo piano regalando autentici momenti di passione ai nativi. Dalle prime ore del venerdì, e sino a domenica, sarà bene che si dedichino alla famiglia d'origine. Lavoro in stand-by.

Cancro: Saturno opposto si unirà ad Urano per rendere le relazioni amorose, amicali e lavorative alquanto problematiche per i nati del segno. Sarà bene che non si lascino sopraffare dalla malinconia e puntino le loro energie nella migliore giornata della settimana, martedì.

Leone: sentimenti in crescendo. Le questioni lavorative proseguiranno col vento il poppa sino a giovedì.

Per l'intera settimana le relazioni sentimentali andranno sempre meglio con un epilogo passionale nel week-end.

Vergine: stress e nervosismo. I giorni più nervosi andranno dal 21 al 24 marzo dove sarà bene che i nati del segno si ritaglino ampi spazi di relax. Sino a mercoledì bisognerà affrontare una questione urgente in famiglia.

Leone passionale, Sagittario top e solitudine amorosa per i Pesci

Bilancia: confusione mentale. Lunedì e martedì da dedicare all'amato bene. Da mercoledì potrebbero insorgere gelosie e rancori mai sopiti, che sfoceranno in probabili litigi nel fine settimana. Giornate centrali favorevoli nelle questioni lavorative.

Scorpione: sino a mercoledì l'umore sarà sotto i tacchi, ma da giovedì sino a sabato sera aumenterà la passione col partner e l'umore riprenderà quota.

Domenica di assoluto relax.

Sagittario: il segno migliore della settimana. Il desiderio dei nativi sarà rivolto verso un cambio d'ambiente che potrà riguardare il lavoro o il domicilio. Per schiarirsi l'idea sul da farsi è probabile che partano per un viaggio con un volo last-minute. Amore in secondo piano.

Capricorno: stacanovisti. Determinati ad andare sino in fondo nelle questioni lavorative si metteranno di buona lena per far avanzare i progetti in essere. L'amato bene reclamerà invano la loro attenzione. Mercoledì la giornata più fruttuosa economicamente.

Acquario: i nativi che vivono una relazione stabile potranno attraversare un periodo di routine che li annoierà. Nel week-end la voglia di trasgressione e 'scappatelle' potrebbe concretizzarsi. Lunedì e martedì soddisfazioni lavorative.

Pesci: elemosina emozionale. I nativi potrebbero essere afflitti da solitudine amorosa che li spingerà a chiedere affetto a persone che non hanno mai dimostrato di volerglielo donare. Attriti lavorativi da venerdì sino a domenica mattina.