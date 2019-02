Annuncio

In questo giovedì 7 marzo 2019 troviamo Venere in Acquario e Giove in Sagittario. Plutone e Saturno nel segno del Capricorno. Sole, Nettuno, Mercurio e la Luna (sino alle 21 circa) si troveranno in Pesci. Dopo le 21 la Luna si sposterà in Ariete. Urano e Marte in Toro, con nodo Lunare in Cancro nella nona casa. Di seguito le previsioni per i dodici segni zodiacali.

Ariete nervoso

Ariete: astri poco favorevoli sino a sera renderanno i nativi iracondi e tendenti al litigio immotivato. A farne le spese potrebbe essere un ignaro partner che oggi, però, potrebbe rispondere a tono spiazzando i nati del segno.

Toro: energie strabilianti. Giovedì dove i nati Toro avranno a disposizione molte energie che, con tutta probabilità, indirizzeranno verso le questioni lavorative.

Le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Amore in secondo piano.

Gemelli: sconclusionati. Molta voglia di fare assalirà i nativi che, senza perdere tempo, si metteranno all'opera nelle questioni lavorative e pratiche. Verso sera si renderanno conto che i risultati saranno ben al di sotto delle loro aspettative. Litigi amorosi verso sera.

Cancro: giornata no. Le posizioni astrologiche odierne lasceranno ben poche speranze di tranquillità ai nati del segno che potrebbero riscontrare qualche attrito di coppia. La famiglia d'origine reclamerà la loro attenzione. Figli irrispettosi.

Ottime notizie lavorative per lo Scorpione

Leone: giovedì di revisione. I nati del segno in questo giorno dovranno faticare parecchio per ottenere qualche soddisfazione, sia al lavoro che in amore.

Più che altro sarà una giornata di revisione ed attesa per i cambiamenti che potranno sopraggiungere a breve.

Vergine: disordinati. La vita domestica col partner potrebbe destare qualche preoccupazione in merito alla collocazione di oggetti e mobili. Il partner potrebbe rimproverarvi di essere poco ordinati. Sarà bene evitare di innescare un litigio.

Bilancia: periodo poco favorevole. Da qualche settimana i nativi avvertono una certa 'pesantezza' emotiva e fiacchezza fisica ed oggi la situazione non migliorerà, ancor di più quando la Luna farà il suo ingresso in Ariete.

Scorpione: lavoro in primo piano. I lavoratori dipendenti avranno una marcia in più ed il capo potrebbe iniziare a pensare come premiarli, magari con una promozione o un aumento.

Acquisti high-tech per l'Acquario

Sagittario: ombrosi e taciturni. L'umore dei nativi sarà incupito data la posizione degli astri odierni. Con molta probabilità i nativi preferiranno dedicarsi al lavoro per mitigare i 'brutti' pensieri.

Capricorno: regalo inaspettato. I nati del segno impronteranno questo giovedì nelle questioni amorose e vorranno fare un regalo al partner che non se lo aspetterà. Lavoro in secondo piano.

Acquario: voglia di shopping. I nativi oggi avranno l'impulso irrefrenabile di acquistare un costoso oggetto tecnologico. Sarà bene che non facciano un acquisto fuori dalla loro portata economica.

Pesci: frutti dell'amore. Se i nativi avranno parlato chiaro, in termini di sentimenti, durante gli ultimi tre giorni a partire dalla sera potranno godere dei 'frutti' maturati. In caso contrario sarà bene che non si angoscino.