In questa settimana dal 6 al 12 maggio Venere è dalla parte del Sagittario, mentre l'opposizione con l'Ariete rende quest'ultimo segno piuttosto instabile dal punto di vista amoroso, e lo stesso vale per la Bilancia. Se il Capricorno vorrà tanto eros, il Gemelli e la Vergine non sono disposti a fare dei passi avanti, o perlomeno non a cuor leggero.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'ambito amoroso è piuttosto turbolento. Si creano conflitti difficilmente sanabili e che potrebbero portare a ripercussioni gravi anche sul posto di lavoro se non riuscirete a tenere a bada le vostre emozioni.

Salute stabile, ma ci sono tensioni di fondo.

Toro: l'inizio settimana si prospetta favorevole per nuovi progetti lavorativi che frutteranno parecchio. Questo successo renderà l'amore meno importante e dovete mantenere gli equilibri stabili: non cadete nella trappola.

Gemelli: procedete con i piedi di piombo in amore, ma una volta ritrovata l'intesa sarà facile essere spontanei nell'intimità. Il lavoro subisce un rialzo significativo ma non date ascolto al vostro sesto senso, al momento non è il caso.

Cancro: troppi turbamenti vi fanno distrarre dal lavoro. Cercate di mantenere la concentrazione necessaria e soprattutto fate in modo di non sfogare il vostro nervosismo apertamente. Fate chiarezza con il partner, sarà utile e piacevole.

Leone: non è il momento di dare adito a maldicenze che non hanno alcun fondamento. Se tenete alla vostra relazione vi converrà pensare in concreto e senza dubbio alcuno, senza tralasciare le questioni puramente erotiche.

Vergine: ciò che avete seminato settimana scorsa sarà ampiamente ripagato in questa.

A cosa vi serve l'amore, se ora siete in un periodo fortunatissimo? Sicuramente siete molto più propensi alla compagnia di qualche familiare o di un collega.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: troppe implicazioni amorose non vi fanno fare un salto di qualità. Dovete prendere una decisione seria per poter dissipare le incertezze che si stanno accavallando le une sulle altre. Non perdete ulteriore tempo.

Scorpione: siete soliti non essere con il sorriso facile, ma questa settimana il malumore potrebbe farvi saltare facilmente i nervi.

D'altro canto, però, vi sentite più sereni sul posto di lavoro, dove siete utili a voi stessi e agli altri.

Sagittario: il lavoro frutterà pochi quattrini, ma l'amore subirà una impennata, tanto che sarete più teneri del solito. Siete quelli che mitigano le litigate e sanano le coppie in crisi, questa settimana. Ma un collega potrebbe infastidirvi.

Capricorno: una mancanza di attenzione da parte del partner potrebbe mettervi in crisi. Ora che siete entrati nel fantastico mondo dell'amore a 360 gradi, volete sempre di più.

Non perdete di vista l'ambito lavorativo.

Acquario: le vostre idee non sono molto apprezzate questa settimana. Trovate il lavoro un po' difficile ultimamente, ma non siete disposti a mollare per assecondare le invidie di un collega molto ostinato.

Pesci: siete delle macchine da guerra sul posto di lavoro, ma una volta soli con voi stessi potreste avere dei crolli emotivi. Meglio non forzare la vostra relazione e le uscite, non siete proprio in vena.