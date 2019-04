Inizio nuovo mese per tutti i segni zodiacali. Scopriamo quali sono le previsioni per la giornata di mercoledì 1 maggio con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata di inizio mese vi sentite particolarmente forti, per questo motivo se ci sono delle situazioni da affrontare, fatelo senza pensarci. È possibile infatti che alcune situazioni possano risolversi con una vittoria da parte vostra.

Toro: vi sentite incerti in questa giornata, non sarà semplice prendere delle decisioni che coinvolgono anche le persone che vi circondano.

Pubblicità

Ultimamente, avete vissuto un momento sottotono, ma nei prossimi giorni vivrete un buon recupero.

Gemelli: in questa giornata di mercoledì 1 maggio 2019 vi sentite pronti a dare qualcosa in più. In campo sentimentale, è il momento per valutare e verificare il vostro rapporto con il partner e decidere se proseguire o meno.

Cancro: in questa giornata in campo sentimentale potreste vivere dei momenti di cambiamento non semplici da gestire. Cercate di gestire al meglio il vostro rapporto, altrimenti potreste perdere la persona amata.

Leone: vi sentite tesi in questa giornata, arriveranno infatti delle notizie inaspettate. Siete pronti ad affrontare le situazioni in arrivo che possono rivelarsi importanti per il campo professionale.

Bilancia: in campo lavorativo state vivendo un momento sottotono, i collaboratori non sostengono le vostre scelte e questo vi crea disagio. Cercate di comprendere chi vi rema contro e affrontate la situazione.

Vergine: questa giornata di inizio maggio vivete particolarmente stressati. Ci saranno infatti dei cambiamenti che vi porteranno a vedere le situazioni da un altro punto di vista.

Pubblicità

Previsioni astrologiche per gli altri segni dello zodiaco

Scorpione: cercate di mantenere la pazienza in questo periodo, in campo lavorativo ci saranno alcune situazioni che dovreste sistemare per poter proseguire il vostro percorso in serenità. Migliora la situazione nei sentimenti, ma sentite l'esigenza di maggiore stabilità.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale questo è un periodo di riflessioni piuttosto importanti, che coinvolgono anche il vostro futuro. Attenzione alle scelte che farete in questo momento perché saranno importanti in vista dei prossimi mesi.

Capricorno: è possibile che ci siano più guadagni, in questo momento le questioni economiche vanno meglio. In campo lavorativo potete fare dei passi avanti, in modo che possiate anche dedicarvi ai sentimenti.

Acquario: vi sentite agitati, soprattutto in campo lavorativo dovrete gestire al meglio le diverse situazioni soprattutto con i collaboratori. In campo amoroso vi sentite sottotono.

Pesci: giornata interessante per i nati sotto il segno dei Pesci, soprattutto in campo sentimentale, se avete vissuto dei momenti di crisi, ora sentite l'esigenza di andare avanti.

Pubblicità

L'intero mese di maggio sarà favorevole per voi per quanto riguarda l'ambito professionale.