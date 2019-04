Lunedì 29 aprile 2019 la Luna e Nettuno si troveranno in Pesci, mentre Saturno e Plutone stabili in Capricorno. Il Nodo Lunare nella decima casa del Cancro e Giove nel segno del Sagittario. Marte stazionerà in Gemelli, mentre Mercurio e Venere si troveranno in Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Ariete: confusi. Gli influssi planetari del primo giorno settimanale potrebbero appannare l'acume dei nativi rendendoli confusi sul da farsi riguardo le questioni pratiche.

Toro: amore sereno. Nei giorni scorsi le loro energie sono state orientate verso le faccende lavorarative, ma questo lunedì i nati del segno vireranno il loro focus verso l'amato bene visto il sereno che regnerà nelle relazioni di coppia.

Gemelli: mondani. Poca voglia di fare potrebbe essere avvertita dai nati Gemelli, che potrebbero orientarsi verso la mondanità scegliendo di spassarsela con gli amici di sempre.

Cancro: attriti in amore. La parte migliore della giornata sarà la sera, prima di allora i nati del segno potrebbero essere inclini al litigio col partner.

Leone: radiosi. Gli Astri decisamente schierati a favore, porteranno i nativi verso le faccende di cuore: l'amato bene gli dimostrerà di apprezzare tale scelta.

Vergine: determinati. I lavoratori alle dipendenze altrui saranno favoriti questo lunedì, che vedrà i nati del segno lavorare tutto il giorno. Amore in secondo piano.

Bilancia: pensierosi. I contrasti planetari, capitanati dai contrasti mercuriali, tenderanno a rendere pensierosi i nati Bilancia verso le faccende da affrontare nel prossimo futuro.

Scorpione: puntigliosi. La vena polemica del lunedì nativo sarà oltremodo spiccata e probabilmente ciò sarà poco apprezzato dalle persone che li circonderanno, almeno data la puntigliosità delle loro affermazioni.

Sagittario: fiacchi. Spossatezza sarà la parola d'ordine del giorno, dato che i moti planetari tenderanno a fornire ai nativi un bottino energetico piuttosto scarno.

Capricorno: stacanovista. Il focus del lunedì capricornino sarà verso le faccende pratiche e lavorative.

Probabilmente si getteranno capofitto nel lavoro per far avanzare più velocemente i progetti in essere,

Acquario: spassosi. Accantoneranno probabilmente amore e lavoro per un giorno, allontanando dalle loro menti gli stress che ne derivano, decidendo di divertirsi uscendo con gli amici di vecchia data.

Pesci: tranquillità. Rispetto ai giorni scorsi i nativi potrebbero avvertire una certa tranquillità, che potrà e dovrà servirgli per organizzare le prossime mosse in ogni ambito della loro vita.