Tre giorni dedicati al web e all'imprenditoria digitale. Marketers World torna in Emilia Romagna il prossimo autunno, dal 18 al 20 ottobre, in una seconda edizione che si preannuncia ricca di novità e ospiti. Dopo il successo ottenuto a Riccione lo scorso settembre, Dario Vignali e Luca Ferrari hanno deciso di riproporre l'evento che ha come l'obiettivo la reunion di creators, imprenditori, liberi professionisti ed influencer.

Marketers World, tutto nasce dal blog di Dario Vignali

Il Marketers World coinvolge gran parte dei lettori del blog di Dario Vignali, ma anche semplici appassionati di digital marketing, oltre ai "true fan" di Marketers, che di questo movimento indossano anche le magliette. Già perchè secondo il suo fondatore, Dario Vignali, Marketers non è altro che una grande community, una sorta di famiglia allargata dell'imprenditoria digitale. "Se dovessimo spiegarlo a chi non ci conosce diremmo che Marketers è un movimento - si legge sul manifesto postato sulla pagina Instagram di Marketers - siamo i ragazzi in una stanza che lottano per rendere tangibile un modo di vivere che gli altri ritengono impossibile".

Marketers World, si terrà a Rimini la nuova edizione

Ospiti Marketers World: quest'anno c'è Giulia Calcaterra

Alla prima edizione del Marketers World hanno partecipato speaker di successo come Aranzulla, Max Damioli, Andrea Giuliodori e Veronica Civiero. Anche quest'anno l'evento sarà impreziosito da ospiti di tutto rispetto, come l'influencer Giulia Calcaterra, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, ma soprattutto fondatrice del brand Selvatica.

Sebbene l'evento sia ancora lontano l'attesa è alta e in casa Marketers si lavora senza sosta alla realizzazione di un week end formativo indimenticabile.

Al Palacongressi ci saranno blogger, giornalisti e testate di primaria importanza, tra cui la nostra. Seguiremo da vicino uno degli eventi più attesi dai professionisti della rete e che è destinato a movimentare e coinvolgere tutta la città di Rimini.

Conto alla rovescia per il Marketers World

Aspettative alte anche da parte di chi ha già preso parte alla prima edizione e che desidera essere stupito e contagiato dai valori della Marketers Family.

"Ho sempre cercato un tipo di vita lontano dall'ordinarietà delle cose - spiega Dario Vignali in uno dei suoi video più cliccati su YouTube - mi sono sempre rifatto alla mia creatività e all'impulso. Sono valori fondamentali. Concentrarmi su ciò che mi piace, su quella cosa che contamina noi stessi e le persone che ci circondando".

Insomma, metaforicamente parlando, un vero e proprio viaggio: "Inteso come ricerca e scoperta di nuovi orizzonti, sia come viaggio imprenditoriale.

Questo viaggio l'ho cominciato da giovane, quando volevo trasformare le mie idee in progetti e i miei progetti in risultati".

Nei tre giorni del Marketers World si affronteranno varie tematiche in ambito digital: social, copywriting, comunicazione, funnel marketing e advertising. L'evento non si esaurirà al termine delle 72 ore ma prevede ulteriori attività di formazione a pagamento per un numero ristretto di imprenditori.