La settimana da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno il Sole, Mercurio e la Luna saranno in Gemelli, per cui per questo segno ci sarà un misto fra freschezza e romanticismo, ma anche dei malumori passeggeri. I Pesci saranno alla mercé della Luna e di Nettuno, e questa combinazione darà vita ad un influsso per niente piacevole. Marte in Cancro lo renderà più tenace, Venere in Toro donerà a questo segno molta più complicità all'interno della coppia.

Oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vedrete tutto nero, anche l'aspetto che apparentemente non presenta niente di instabile. Ma non sarà così, in verità, sarete soltanto fortemente confusi, tanto che potreste rischiare di avere la mente altrove nel mezzo della settimana. Rimanete concentrati, soprattutto nella giornata di giovedì.

Toro: sarete molto rilassati, ed anche se continuerete a lavorare di buona lena non subirete i malvagi influssi dello stress che incombe nel fine settimana.

Oroscopo settimana dal 27 maggio al 2 giugno: Cancro combattivo, Pesci taciturno

L'amore trarrà vantaggio da questa situazione, con una intesa all'interno della coppia decisamente strabiliante.

Gemelli: la prima metà della settimana si presenterà alquanto sottotono, con il lavoro che non riuscirà a decollare a dovere e il partner che vi rimprovererà alcune mancanze. Il fine settimana sarà interamente dedicato alle uscite e a incontri che cambieranno alcune prospettive.

Cancro: sarete agguerriti, sia in positivo, ovvero sul piano lavorativo; che in negativo, con alcune tensioni con i conoscenti che potrebbero sviluppare delle litigate molto preoccupanti.

Il periodo peggiore è da collocarsi fra il lunedì e il mercoledì. Attenzione allo stress e alla salute.

Leone: come al solito voi nativi del Leone in questa settimana sarete più concentrati sull'aspetto lavorativo e finanziario, e darete un occhio di riguardo all'amore e agli affetti soltanto con l'approssimarsi del fine settimana, in cui il partner vi sorprenderà con una sorpresa.

Vergine: il ruolo all'interno della cerchia dei colleghi potrebbe essere compromesso, dunque avrete maggiori difficoltà lavorative, soprattutto a partire da metà settimana. Potreste reagire in modo alquanto confuso, ma l'amore saprà come ristabilire la calma e la tranquillità.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: dal momento che il lavoro vi risulta incerto e le finanze in calo, potreste ritrovare fin dal lunedì e dal martedì la concentrazione necessaria per fare progetti e portarli a termine senza troppa difficoltà. Weekend ad esclusivo uso del divertimento, ci potrebbero essere delle nuove conoscenze.

Scorpione: il lavoro vi darà la felicità di cui vi nutrite, ma solo all'inizio settimana. Per il resto ci saranno dei malumori che si potranno risolvere soltanto in compagnia del partner e degli affetti più stretti.

Preferirete dedicarvi di più al lavoro che non allo svago in senso stretto.

Sagittario: il fronte amoroso subirà un rialzo all'inizio settimana, ci sarà molta più armonia all'interno della coppia che non all'interno della cerchia dei colleghi. Di conseguenza, il lavoro potrebbe essere per voi un ulteriore peso di cui disfarvi, ma dovrete prestare attenzione a non mettervi contro il capo.

Capricorno: la vostra smania per avere più del previsto mi darà delle difficoltà nella gestione della rabbia.

Dovete fare in modo di accontentarvi di ciò che il lavoro vi offrirà in questo momento, mentre sul fronte dell'amore riuscirete a ristabilire un equilibrio fra le due parti.

Acquario: cambiamenti. Un lavoro oppure una amicizia sarà un incentivo ad impegnarvi nel fine settimana, quindi vi sentirete combattuti fra impegni vari e famiglia. Le finanze non ancora sono pronte per decollare, dunque fate attenzione a come spendete i vostri soldi.

Pesci: silenziosi. Avrete un malumore peggiore di quello che vi aspettavate, però questo non intaccherà in nessun modo la vostra produttività lavorativa, anzi. L'ambito con cui potreste avere più seri problemi è quello affettivo. La ritrosia nell'esporvi vi potrebbe far litigare con qualcuno.