I segni zodiacali nelle previsioni astrali di giovedì dovranno fare i conti con l'approfondimento del loro stato d'animo. I transiti planetari invitano a scacciare paure e incertezze, per ottenere una felicità sentimentale che solo l'Oroscopo dell'amore per i single può garantire.

Previsioni astrali di giovedì

Ariete: apparirete alquanto confusi nei confronti delle opportunità amorose, vivendo sensazioni contrastanti e provando attrazione per varie probabili 'prede amorose'. Cercate di chiarire un po' questa situazione altalenante provocata da una Luna in opposizione.

Toro: prima di aprirvi a nuove storie amorose ricche di patos, cercate di risolvere i vostri conflitti interiori. Urano utilizza gli influssi lunari provenienti dalla Bilancia per accentuare la vostra voglia di cambiamento, ma dovrete prima scacciare questo senso di insoddisfazione derivante da un rimpianto su ciò che avreste potuto fare e non avete fatto.

L'oroscopo dell'amore per i single, 16 maggio.

Gemelli: il rischio che presenta un trigono di Marte e Luna per voi nati sotto il segno dei Gemelli è quello di vivere sensazioni amorose troppo ragionate, trattenendo le emozioni per paura di essere dominati da questa carica troppo profonda per voi. Sarete colpiti da una persona che vi ha rapito il cuore, allora lasciatevi trascinare dalle emozioni, voi Gemelli amate il rischio.

Cancro: non date troppo peso ai pensieri altrui ma seguite i vostri ideali amorosi, con costanza e puntando solo ed esclusivamente sulle vostre forze.

Ascoltando le idee degli altri, che sfociano in critiche meschine, otterrete solo confusione e indecisione.

Leone: molto disponibili nei confronti degli altri, sarete anche molto affascinanti. Di sicuro farete breccia nei cuori grazie alla vostra eleganza e al vostro sex appeal che non passeranno di certo inosservati.

Vergine: non date sempre la precedenza ai bisogni degli altri, come per cercare o guadagnare la loro approvazione. Per una volta, mettete le vostre necessità in primo piano, distaccandovi dalle considerazioni di carattere emotivo e prendendovi cura della vostra sfera amorosa.

Nuove sensazioni nell'oroscopo dell'amore

Bilancia: in amore siete alla ricerca di una sicurezza interiore e farete in modo che i prossimi rapporti vi garantiscano l'armonia e la pace tanto desiderata. Vi allontanerete da ciò che vi crea tristezza e approfondirete anche i rapporti amichevoli con forte slancio, chissà che nel vostro gruppo di amici non ci sia la vostra anima gemella.

Scorpione: un forte senso di autocontrollo vi farà vivere le nuove opportunità amorose con maggiore distacco emotivo.

Forse cercate di evitare un maggiore coinvolgimento, poiché spinti dalla paura di rivivere delle delusioni passate. Saturno vi aiuta a edificare l'amore in modo costruttivo.

Sagittario: i transiti planetari diventano più favorevoli per voi amici del Sagittario e potrete vivere le nuove opportunità con ottimismo e forte appagamento. La Luna non è più in quadratura e vi è complice per approfondire l'emotività con forte slancio.

Capricorno: non siate insicuri delle vostre capacità e non dimostrate incertezza nei confronti dei nuovi amori che stanno per nascere.

Potreste perdervi delle interessanti opportunità solo perché troppo suggestionati dal nervosismo e dalla paura di non farcela.

Acquario: l'energia marziana è in trigono con la Luna e coinvolge anche la vostra casa astrologica, quindi cercherete di contenere questa carica dirompente come un vulcano, ma attenzione a non esplodere all'improvviso. Avete bisogno di stabilire i vostri spazi e potenziare la vostra indipendenza, quindi accetterete le avance di un ammiratore che sia realmente all'altezza.

Pesci: non lasciatevi troppo trascinare dal sogno e da un'effimera fantasia che potrebbe poi farvi constatare come la realtà amorosa sia deludente. Piuttosto, rimanete con i piedi per terra e valutate la persona che vi sta davanti con sincerità e razionalità.