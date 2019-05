L'Oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio 2019 mette in rilievo il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni. Sotto analisi in questo contesto i segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco. Pronti a togliere il velo da voti, stelline e previsioni della settimana? Quest'oggi il resoconto sui prossimi sette giorni oltre ad interessare previsioni, pagelle e stelline dei segni, porta in primo piano anche la nuova classifica settimanale.

Oroscopo della settimana dal 6 al 12 maggio 2019 | Astrologia, classifica, voti e previsioni per i segni da Bilancia a Pesci

In questo contesto cercheremo con l'ausilio della buona Astrologia di dare un giudizio su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Prima di iniziare con le rivelazioni di rito sul previsto andamento del periodo, ci piace mettere in rilievo il segno più fortunato tra i sei sotto analisi nel contesto: Pesci (voto 8), sostenuti da una splendida Luna presente già da mercoledì nel comparto di un altro simbolo d'Acqua, il Cancro. Al contrario invece, le previsioni zodiacali da lunedì 6 a domenica 12 maggio non vedono il frangente come sufficientemente positivo per gli amici Bilancia (voto 5), certamente costretti a subire svariate dissonanze planetarie.

Pubblicità

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 5. Le giornate in analisi quest'oggi osserveranno un andamento certamente a basso profilo. Da tenere sotto controllo in modo particolare le giornate coincidenti in calendario con lunedì e domenica valutate "sottotono"; soprattutto da tenere sotto stretto controllo martedì 7 maggio considerata con il "ko". Soprattutto se avete situazioni in attesa di soluzioni, oppure progetti da mettere in gioco, non fatelo nelle tre giornata indicate poc'anzi, ok? Vediamo nei dettagli la scaletta con le stelle quotidiane:

★★★★★ sabato 11 maggio;

★★★★ mercoledì 8, giovedì 9, venerdì 10;

★★★ lunedì 6, domenica 12;

★★ martedì 7 maggio 2019.

Scorpione: voto 6.

Le giornate messe in conto nell'arco temporale sotto analisi in questa sede si preannunciano discrete, a patto di saper individuare e/o dribblare quei periodi cosiddetti poco positivi. Per questo sappiamo che non c'è nessun problema: basterà seguire attentamente la valutazione espressa sulla giornata di riferimento e stop, il resto verrà in automatico. Vediamo le stelle riservate dall'Astrologia ai vostri sette giorni:

★★★★★ lunedì 6, mercoledì 8;

★★★★ martedì 7, giovedì 9, domenica 12;

★★★ venerdì 10 maggio;

★★ sabato 11 maggio 2019.

Sagittario: voto 6.

Pubblicità

Valutato prettamente sulla media sufficienza, non sarà troppo male il periodo in arrivo per voi del Sagittario. In effetti, le previsioni della settimana consigliano solamente un po' di concentrazione in più in certe giornate, specialmente quelle valutate prettamente sulla bassa/media sufficienza, tipo lunedì, mercoledì e venerdì. Ovviamente, per quelle negative relative a sabato e domenica (occhio al famigerato "ko") l'attenzione dovrà essere portata ai massimi livelli.

Pubblicità

Iniziamo pure a valutare le stelline quotidiane assegnate ai sette giorni venturi:

★★★★★ venerdì 10, domenica 12;

★★★★ lunedì 6, martedì 7, sabato 11;

★★★ mercoledì 8 maggio;

★★ giovedì 9 maggio.

Capricorno: voto 6. Prendete nota delle giornate messe in preventivo come positive e state alla larga da quelle valutate in modo negativo, ok? L'importante per voi, amici del Capricorno, sarà vivere la settimana in modo assolutamente normale, senza però dare troppo per scontate certe cose. Praticamente puntate tutto sul prossimo martedì e giovedì lasciando cose meno importanti per le tre giornate a quattro stelle. Vediamo il condensato relativo ai prossimi sette giorni:

★★★★★ martedì 7, giovedì 9;

★★★★ lunedì 6, mercoledì 8, venerdì 10;

★★★ sabato 11 maggio;

★★ domenica 12 maggio 2019.

Acquario: voto 7. Si preannuncia un buon periodo per voi nativi sotto il segno dell'Acquario, soprattutto nella parte iniziale del periodo. Ottime le giornate a partire da quella di lunedì fino a mercoledì, senz'altro da considerare al top. Occhio al prossimo venerdì e conseguente sabato, nel frangente sottoscritti rispettivamente con tre e due stelline. Vediamo il resoconto messo in mostra dalle stelline, giorno per giorno:

Top del giorno martedì 7 maggio;

martedì 7 maggio; ★★★★★ lunedì 6, mercoledì 8;

★★★★ giovedì 9, domenica 12;

★★★ venerdì 10 maggio;

★★ sabato 11 maggio.

Pesci: voto 8. Le giornate in arrivo avranno sufficiente positività per regalare un periodo sicuramente promettente a molti di voi Pesci. Ad eccezione di martedì e mercoledì, entrambe valutate in negativo, le altre si preannunciano buone per fare qualsiasi cosa. Scopriamo insieme le stelle interessanti i prossimi sette giorni per poter poi eventualmente tirare le somme o iniziare a programmare la settimana. A seguire il riepilogo completo.

Top del giorno giovedì 9 maggio;

giovedì 9 maggio; ★★★★★ venerdì 10, sabato 11 e domenica 12;

★★★★ lunedì 6 maggio;

★★★ martedì 7 maggio;

★★ mercoledì 8 maggio 2019.

Classifica settimanale, i voti dei dodici segni

Ansiosi di scoprire cosa riserverà di interessante la nuova classifica della settimana? Bene, iniziamo pure a mettere i chiaro i singoli segni in base alla qualità messa in preventivo al periodo esaminato. Ovviamente andremo a valutare il lasso temporale datato in calendario da lunedì 6 a domenica 12 maggio 2019 messo in relazione con l'intero comparto zodiacale. Diciamo subito che il segno al "top" la prossima settimana, sarà la Vergine seguita a ruota dal Cancro (voto 9). In buona evidenza anche il segno del Leone (voto 8) e quello dei Pesci (voto 8). Abbastanza affollata la penultima posizione, tutta da scoprire nel resto della seguente scaletta:

1° Vergine , voto 10 " top della settimana ";

, voto 10 " "; 2° Cancro, voto 9;

3° Leone e Pesci, voto 8;

4° Ariete,Toro Gemelli e Acquario, voto 7;

5° Scorpione, Sagittario e Capricorno voto 6;

6° Bilancia, voto 5.

Bene amici, anche oggi il resoconto astrale riguardante l'oroscopo settimanale dal 6 al 12 maggio, dunque incentrato sulla seconda settimana del mese corrente, finisce qui. Vi esortiamo a non mancare al prossimo incontro con le previsioni zodiacali, la classifica e le stelle dei giorni riguardanti il periodo tra il 13 e il 19 del corrente mese.