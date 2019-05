Venerdì 3 maggio 2019 troviamo il Sole ed Urano in Toro mentre Nettuno sosterà in Pesci. Giove nel segno del Sagittario e Plutone assieme a Saturno si troveranno nei gradi del Capricorno. Il Nodo Lunare si troverà nell'ottava casa del segno del Cancro e Marte continuerà il suo moto in Gemelli. La Luna, Mercurio e Venere rimarranno in Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni.

Ariete: confusi. Le copiose dissonanze planetarie del giorno tenderanno ad offuscare idee ed intenti dei nati del segno rendendoli, con ogni probabilità, in preda alla distrazione durante lo svolgimento delle faccende pratiche.

Previsioni astrologiche del 3 maggio: amore in pole position per Leone, Acquario narciso

Toro: energie disperse. Sebbene gli Astri doneranno ai nativi un voluminoso bottino energetico loro potrebbero direzionarlo su più fronti contemporaneamente, causandone l'inevitabile dispersione.

Gemelli: nuove conoscenze. Tanta sarà la voglia di mondanità che i Gemelli avranno quest'oggi grazie alle favorevoli configurazioni astrali. Non saranno da escludersi nuove conoscenze intriganti sotto il profilo amoroso.

Cancro: divergenze d'amore. Gli Astri odierni poco concilianti potrebbero rendere l'ambiente domestico decisamente nervoso e, di conseguenza, i rapporti con l'amato bene. Sarà bene non innescare inutili discussioni verbali.

Leone: amore a gonfie vele. Il lavoro procederà bene ma il focus giornaliero dei nati Leone sarà, con tutta probabilità, verso le faccende amorose. Galanteria pomeridiana sarà il preludio per la ritrovata passionalità serale.

Vergine: improduttivi. Molti pensieri baleneranno nelle menti native rendendoli poco produttivi al lavoro. Ricaricare le batterie accantonando i cattivi pensieri potrebbe essere la soluzione adeguata.

Bilancia: famiglia originaria. Venerdì in cui i nati del segno potrebbero dover far fronte ad un'urgenza familiare. Il loro supporto sarà fondamentale. Amore in secondo piano.

Scorpione: ombrosi. La voglia di comunicare latiterà sin dalle prime ore della giornata. L'umore potrebbe essere basso ma i nativi dovrebbero riuscire a non innervosire ulteriormente i rapporti lavorativi, grazie al momentaneo sostegno marziano.

Da un lato partner e figli potrebbero destare qualche preoccupazione durante la giornata, dall'altro le faccende lavorative, specialmente di chi opera alle dipendenze altrui, andranno a gonfie vele.

Capricorno: stacanovisti. Molti i Pianeti del venerdì a sostegno dei nati Capricorno che, probabilmente, renderanno la giornata orientata totalmente verso l'avanzamento dei progetti lavorativi in essere.

Acquario: narcisi. Estetista o parrucchiere? Oggi i nativi potrebbero prendere appuntamento da entrambi perché il focus sarà la bellezza e l'aspetto fisico che, a fine giornata, dovranno risultare impeccabili ai loro occhi.

Pesci: disorganizzati. Un collega potrebbe muovergli un'accusa sulla loro disorganizzazione odierna. Ribattere a tono potrebbe rivelarsi controproducente.