In primo piano l'Oroscopo di domani sabato 4 maggio 2019 per i sei segni appartenenti alla prima sestina dello zodiaco. La giornata sotto analisi in questo frangente preannuncia un ottimo periodo per due segni, scelti con sapienza e mestizia tra i seguenti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di scoprire quali sono i segni favoriti ad inizio weekend? Nel periodo osservato, tema principale delle odierne predizioni, in primissimo piano risultano meritatamente il Toro e il Leone: entrambi potranno contare su un giorno molto fortunato, sia in amore che nel lavoro, perciò classificati a cinque stelle. Invece a dover sottostare al poco piacevole "ko", secondo le previsioni zodiacali del 4 maggio, coloro nativi sotto al generoso segno dell'Ariete.

Oroscopo di domani 4 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i primi sei segni dello zodiaco

Bene, dopo le dovute anticipazioni di rito iniziamo pure a valutare uno ad uno ogni singolo segno: pronti a dare un senso al vostro prossimo sabato d'inizio weekend?

Classifica stelline 4 maggio

Un nuovo sabato d'inizio weekend è pronto a ricevere l'ok o il pollice verso da parte dell'Astrologia. Pertanto, chi cercasse risposta alla solita (ovvia) domanda su cosa riserveranno gli astri nella prossima giornata, è nel posto giusto al momento giusto.

Pubblicità

Infatti, la nostra classifica stelline è già disponibile a soddisfare curiosità e dubbi in merito al giorno 4 maggio. Anticipando qualcosa in merito alla situazione astrologica generale, questo sabato sarà ancora sotto la buona protezione della Luna in Toro. Sempre nel settore del Toro troviamo anche Sole e Urano con Mercurio in procinto di entrare. Stabile la posizione relativa agli altri astri. Allora, senza perdere neppure un attimo, iniziamo pure a mettere in fila indiana le stelline quotidiane con, in bella mostra nella scaletta sottostante, i segni zodiacali dal migliore al peggiore.

Il responso astrologico a seguire:

★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Gemelli, Cancro, Vergine;

★★: Ariete.

L'oroscopo d'inizio weekend

Ariete - Il prossimo sabato è stato messo in preventivo come abbastanza sconfortante per molti di voi Ariete. E' vero, purtroppo il vostro cielo astrologico "questo è", dunque bando a rimugini o musi lunghi e vediamo cosa si può fare. Secondo le previsioni di oggi, soprattutto per quanto riguarda l'amore, dovrete tenere una condotta molto flessibile con la persona amata.

Pubblicità

Parlando di coppia, il periodo non dovrà essere preso affatto troppo sottogamba: gli astri non mentono e se ignorati potrebbero anche essere abbastanza vendicativi... Single, questo inizio weekend fareste meglio ad aspettare prima di iniziare qualcosa di importante! Anche se ultimamente non avete avuto altro che delusioni amorose siate consci del fatto che, nel periodo analizzato, le stelle non saranno dalla vostra parte: per non sbagliare, attendete l'arrivo di giornate migliori, ok? Nel lavoro, infine, un momento di stanchezza è del tutto normale, dunque non fatene un dramma ma cercate di ritagliarvi piccoli sprazzi di relax.

Pubblicità

Toro - Questo sabato arriverà portato a braccetto dalla dea fortuna. La Luna stabile nel vostro segno sarà in trigono con Saturno e in ottimo sestile con Nettuno, dunque il settore riguardante i sentimenti andrà tutto a vostro favore. Altrettanto positivi risulteranno Sole e Urano, rispettivamente in trigono a Saturno e Giove. In amore, tranquillità e tanta serenità nel cuore. Le stelle riporteranno nei vostri pensieri dei piacevoli ricordi e potrete approfittarne per stupire il vostro partner: fatelo esaudendo un desiderio confidato in passato, sarà questo il vostro regalo inaspettato. Pronti ad affascinare di nuovo il vostro partner? Single, caparbi e allegri vi ritroverete letteralmente circondati da pretendenti. Chi è in cerca dell'anima gemella potrebbe fare un incontro interessante: tenetevi pronti perché una bella sorpresa metterà in moto il batticuore. Nel lavoro, il problema principale sarà quello di cercare di concentrarsi sulle questioni di prim'ordine tralasciando per il momento tutte le altre. Favorevoli eventuali incontri non programmati.

Gemelli - Le previsioni per questo sabato di fine settimana anticipano già da adesso che potrebbe essere una giornata al limite della tedia più assoluta. Situazioni quotidiane che si ripetono da anni, all'infinito: è proprio il caso di dire "che barba, che noia!". L'Astrologia non brillerà, se non quel poco necessario a far assestare il periodo sulla media positività. Meno male (per voi Gemelli, ovvio!) che a dare supporto arriveranno in parte i sestili di Mercurio e Venere in direzione del vostro Marte, astro di settore. In amore, quindi, nervi saldi e polso fermo: inventatevi qualcosa tipo un gioco, seguite le suggestioni della fantasia oppure cercate di sorprendere il partner con "effetti speciali"; bene anche una semplice carezza, un bacio o una promessa... Single, il vostro istinto vi spingerà verso una maggiore intraprendenza: seguite questa linea in questa giornata. Senz'altro gli astri potranno favorire una discreta positività soprattutto per quanto concerne incontri e/o amicizie. Intanto non fatevi delle paranoie se non avete accanto la persona giusta, ok? Nel lavoro, non riuscirete a fare molto di ciò che avevate programmato, se non scendendo a compromessi: mostratevi flessibili.

Cancro - Sottoposta al classico momento "buono ma non tanto", la partenza del weekend non farà registrare nulla di cui vantarsi o temere. Pertanto si consiglia di non dare troppo per scontate certe cose: certamente la giornata potrebbe non essere quella opportuna o sufficientemente giusta per mettere in campo progetti a cui tenete in particolar modo, sappiatelo! Le previsioni di sabato in questo caso, relativamente all'amore, invitano a tenere un profilo attento ma non timoroso. Più di qualcuno tra voi godrà di un momento positivo nel quale la comunicazione con il partner sarà al centro dell'attenzione. Date maggior risalto al buon dialogo cercando di trascorrere più tempo insieme alla dolce metà. Single, abbandonatevi pure con maggior fiducia ai sentimenti. Per non incrinare eventuali rapporti in fase iniziale con il vostro solito individualismo, si consiglia di lasciarsi trasportare dalle emozioni. Nel lavoro, per terminare in bellezza, comincerà a decollare un'attività che avevate progettato qualche tempo fa. Il vostro operato, ben svolto, inizierà a dare frutti positivi portando grandi soddisfazioni.

Leone - Potrebbe rivelarsi quasi un terno al lotto per molti di voi Leone la giornata in arrivo. Il cielo astrale brillerà come non mai, con in primo piano una meravigliosa Venere in Ariete, in posizione speculare positiva al 85% nei riguardi del segno. Parlando d'amore, non avrete di sicuro di che lamentarvi: specialmente in coppia, molti potranno tirare un bel sospiro di sollievo! Il periodo "no" vissuto la scorsa settimana e parte di questa, sembra stia rientrando: già vi sentite meglio, non è così? Single, sono ormai passati i giorni di nervosismo e ansia, oggi sarà un nuovo inizio fatto di tranquillità e pensieri positivi che gioveranno anche al fisico. Pertanto le stelle non hanno dubbi: godrete e vivrete a pieno ritmo il periodo. Nel lavoro, per chiudere il discorso, il momento si prospetta positivo e la giornata in linea con le attese. Obiettivi ambiziosi diventeranno sempre più vicini, ma occorrerà selezionare meglio alcune idee, magari approfittando di qualche buon consiglio dalle persone che sapete.

Vergine - Sabato, quinto tra i sette giorni dell'attuale settimana, a molti di voi della Vergine regalerà un periodo buono, abbastanza da durare fino alla fine del weekend. Il consiglio espresso dall'oroscopo di domani 4 maggio, in primis per coloro reduci da un rapporto fallito amaramente, è quello di cercare di non perdersi di coraggio: arriverà a breve un momento in cui potrete finalmente rimettere ogni tassello al proprio posto. Per gli altri, invece, in amore saranno più decisi nel realizzare i propri sogni e questo senz'altro porterà nella giusta direzione. Non esitate a mettere a nudo i problemi oppure o eventuali sogni nel cassetto. Parlando a coloro stabilmente in coppia, oggi riuscirete a farvi capire meglio dal vostro partner. Single, datevi un target da centrare, armatevi di santa pazienza e dateci dentro: comunque provateci, anche se le stelle saranno parzialmente al vostro fianco. Nel lavoro, avrete un grosso aiuto dal cielo, il che vi darà una grande forza mentale e perché no, abbastanza "faccia tosta": se ben usata potrà dare ottimi risultati.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.