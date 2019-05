La settimana che va da lunedì 13 a domenica 19 maggio potrebbe essere molto difficile e a tratti decisamente pesante per alcuni segni come l'Ariete e il Toro, ma anche la Vergine. Di seguito le previsioni astrologiche di tutti i 12 segni dello zodiaco.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la settimana potrebbe essere decisamente faticosa sul posto di lavoro, quindi dovete cercare di essere pazienti. L'amore non avrà sbocchi positivi, ma da venerdì potreste ritrovare l'intesa che tanto state cercando.

Toro: i pianeti vi daranno la carica necessaria per affrontare anche il lavoro più difficile e pesante, soprattutto a inizio settimana, mentre a metà della stessa il rapporto con il partner potrebbe subire una brusca frenata che non promette niente di buono.

Gemelli: in questa settimana ci saranno molte occasioni per stare insieme agli amici e confrontarsi su questioni importanti. Il lavoro stabile vi garantisce un guadagno sufficiente.

Cancro: un litigio a metà settimana potrebbe avere degli effetti negativi su di voi.

Il partner potrebbe percepirvi distaccati e davanti ai colleghi potreste apparire nervosi, quasi rissosi. Ridimensionate le vostre emozioni.

Leone: questa settimana è dedicata interamente ai sentimenti. All'orizzonte c'è tantissima passionalità, già cominciata alla fine della scorsa settimana, ma di contro il lavoro potrebbe essere meno entusiasmante.

Vergine: molto lavoro e molti guadagni. Vi darete moltissimo da fare per conseguire il vostro scopo più importante, ovvero stare bene economicamente. Fra le giornate migliori spunta il martedì, ma attenti alla seconda metà delle settimana.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete stressati oltre ogni ragionevole dubbio. I problemi lavorativi si stanno accavallando e vorreste soltanto farvi una vacanza lontano da tutto e da tutti. L'amore non decolla. Le giornate migliori saranno quelle centrali alla settimana.

Scorpione: che sia per la stanchezza o per il nervosismo, non farete quasi nulla di positivo nel corso di questa settimana. Siete infastiditi dall'atteggiamento di un collega, oppure dalla famiglia.

Meglio lasciare correre e pensare ad altro.

Sagittario: martedì potreste avere delle piccole incombenze lavorative che non vi lasceranno tregua. Meglio da venerdì, con tanto sentimento per il partner e una grandissima voglia di divertirsi e di uscite serali con gli amici.

Capricorno: siete carichi di energie e potreste anche rivoltare il mondo. Non vi fermerà niente e nessuno, tranne nella giornata di giovedì, nella quale sentirete un po' di stanchezza.

Meglio il weekend.

Acquario: i guadagni in rialzo potrebbero favorire l'idea di fare un investimento pregevole. Attenti però a non suscitare dissidi in famiglia a causa di una divergenza di opinioni. Giorno migliore: giovedì.

Pesci: il lavoro si presenta alquanto stabile, leggermente meglio l'amore con tanta complicità. Verso la fine della settimana rivedrete una vecchia conoscenza, ma non vi farà affatto piacere discorrere insieme.