Le previsioni degli astri per la settimana dal 6 al 12 maggio prevedono problemi di cuore per i nati sotto il segno della Vergine, mentre per la Bilancia sono in arrivo nuove rivincite. Il Leone invece sarà piuttosto fortunato, specie nel campo lavorativo.

Da Ariete a Vergine

Ariete: la passione contraddistinguerà le vostre giornate. Mercurio sarà nel vostro segno e dunque dovrete approfittarne per farvi avanti sia sul Lavoro che in amore. Il fine settimana sarà particolarmente bello dal punto di vista sentimentale.

Toro: nell'ultimo periodo avete lavorato parecchio per raggiungere i vostri obbiettivi. La settimana dal 6 al 12 maggio ricompenserà finalmente tutti i vostri sforzi. Gli incontri importanti non mancheranno, ma attenzione a qualche piccolo imprevisto tra lunedì e martedì.

Gemelli: chi nell'ultimo periodo ha iniziato una nuova frequentazione, potrebbe finalmente aver incontrato la persona giusta. Sul lavoro potrebbero palesarsi novità importanti tra giovedì e venerdì. Nel fine settimana dedicatevi al relax e alla famiglia.

Cancro: Marte finalmente lascerà il vostro segno e la stanchezza che vi siete portati addosso in queste settimane finalmente sparirà. A livello professionale potreste sbloccare alcune situazioni che vi tenevano in ansia.

Leone: la settimana dal 6 al 12 aprile inizierà portando un po' di cattivo umore per voi. Luna vi sarà opposta già da lunedì, ma la situazione migliorerà nel fine settimana. I single avranno la possibilità di fare incontri molto interessanti.

Vergine: l'amore non è al top in questo periodo, anzi sarete portati a mettere in discussione le vostre relazioni.

Qualcuno potrebbe non essere più convinto dei propri sentimenti per il partner. A iniziare da giovedì si aprirà un periodo molto interessante dal punto di vista professionale.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: Mercurio non vi sarà più opposto e così avrà il termine una fase della vostra vita molto statica. Per voi sono in arrivo delle rivincite. specialmente sul lavoro. Ritroverete finalmente l'energia persa e vi sentirete molto più sereni.

Scorpione: la settimana dal 6 al 12 maggio sarà molto serena per i nati sotto il vostro segno.

Dovrete cercare di sistemare alcune questioni rimaste in sospeso, ma affronterete il tutto con molta positività. Mercoledì e giovedì saranno delle giornate molto fortunate.

Sagittario: Venere vi è opposta e la vostra relazione sarà duramente messa alla prova. In questo periodo avete bisogno di serenità, che però tarda ad arrivare. Se dovete realizzare un progetto importante, non attendete.

Capricorno: avrete molta forza grazie alla congiunzione di Marte sul vostro segno. Sul lavoro le cose potrebbero non andare come vorreste, ma non dovrete farvi prendere dal nervosismo.

In amore sarete molto fortunati e ritroverete nel partner un perfetto complice.

Acquario: belle opportunità in arrivo da lunedì 6 a domenica 12 maggio. Venere sul vostro segno rafforzerà la vostra vita sentimentale. Sfruttate al massimo la positività di questa settimana. Domenica potrebbe presentarsi un'ottima occasione da cogliere al volo

Pesci: la vostra vita sentimentale è molto complicata. Purtroppo non sarà possibile fare chiarezza nella vostra relazione, ma alcuni rapporti sembreranno molto più complicati. Attenzione a non innervosirvi troppo sul lavoro.