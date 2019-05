Nella giornata di martedì 7 maggio, il pianeta Marte sarà nel segno dei Gemelli, regalando soddisfazioni in ambito lavorativo. Urano e Nettuno saranno invece nei gradi del Toro, ricaricandoli di energia. Giove continuerà il suo moto verso il segno del Sagittario, mentre Saturno e Plutone rimarranno stabili nel segno del Capricorno. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo della giornata di martedì 7 maggio 2019.

Previsioni oroscopo 7 maggio 2019 segno per segno

Ariete: astri sfavorevoli questo martedì per i nativi del segno.

Oroscopo 7 maggio: giornata movimentata per il Toro, soddisfazioni per Vergine

Sarete infatti parecchio confusi durante la giornata, indecisi su quali progetti lavorativi portare a termine. Verso sera la situazione dovrebbe migliorare in amore. Voto - 7

Toro: sarete carichi di energia questo martedì, che riserverete per portare a termine i vostri progetti lavorativi. Il resto delle vostre forze, verrà consumato assieme al vostro partner. Voto - 8

Gemelli: dopo il nervosismo dei giorni precedenti, torna il sereno per i nativi del segno, regalandovi una fruttuosa giornata di importanti guadagni al lavoro.

Voto - 8

Cancro: i vostri problemi con il partner sono destinati a sparire questo martedì, concedendovi un pomeriggio in libertà assieme alla vostra anima gemella. Qualche attrito si presenta invece al lavoro, dove potreste accidentalmente causare qualche litigio con i vostri colleghi. Voto - 7

Leone: i lavoratori autonomi avranno molta creatività e fortuna questo martedì, al punto da poter addirittura attirare l'attenzione di qualcun'altro. Voto - 7,5

Vergine: la vostra giornata sarà all'insegna del lavoro.

Ciò nonostante sarete entusiasta dei progetti lavorativi che porterete avanti, arrivando a fine giornata particolarmente soddisfatti. Voto - 7,5

Bilancia: un messaggio alquanto strano, porterà i nativi del segno a sospettare del proprio partner durante questo 7 maggio. Cercate tuttavia di non far degenerare la questione. Voto - 6

Scorpione: il lavoro non sarà stimolante come nei giorni precedenti, ma in amore potreste aspettarvi delle piacevoli sorprese arrivati a sera.

Voto - 7

Sagittario: nervosismo in ambito lavorativo, con il rischio di causare litigi con i vostri colleghi. Verso sera invece, sarete particolarmente romantici con il vostro partner. Voto - 7

Capricorno: posizioni astrali favorevoli, che però vi spingeranno a volere sempre di più sia al lavoro che con il partner. Cercate di volare più in basso. Voto - 7

Acquario: sarete particolarmente stanchi questo martedì, al punto da concedervi una giornata di riposo per recuperare le energie.

Verso sera potrebbe arrivare una sorpresa inaspettata. Voto - 6,5

Pesci: il lavoro andrà tranquillamente in questa giornata di martedì, ma le vostre vecchie fiamme non vi lasceranno in pace, tenendo occupata la vostra mente per tutto il giorno. Voto - 7